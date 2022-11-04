8 yaşındaki çocuk 'kobra'yı ısırarak öldürdü

8 yaşındaki Hintli bir çocuk, koluna sarılan ve kendisini zehirlemek üzere olan bir kobrayı inanılmaz bir hayatta kalma hikayesiyle ısırarak öldürdü.

The New Indian Express'e göre, olağanüstü olay, Hindistan'ın merkezi Chhattisgarh bölgesindeki uzak Pandarpadh köyünde Deepak'ın zehirli sürüngen tarafından saldırıya uğramasıyla ortaya çıktı.

Kobra, ailesinin evinin dışında oynarken Deepak'a hedef aldı ve geri çekilip ölümcül zehrini enjekte etmek için ısırmadan önce gergin vücudunu koluna sardı.

Acıyla çırpınan Deepak, öfkeyle kolunu salladı ama sürüngenden kurtulamadı. Bu noktada saldırgana kendisi bir acı vermeye karar verdi ve kendi dişlerini vücuduna batırarak hayvanı başarılı bir şekilde öldürdü.

"YILANI İKİ KEZ ISIRDIM"

'Yılan kolumu sardı ve beni ısırdı" diyen Deepak, The New Indian Express'e konuştu:

"Çok acı çekiyordum. Sürüngeni silkip atmaya çalıştığımda yerinden kıpırdamadığı için iki kez sertçe ısırdım. Her şey bir anda oldu" dedi.

Yılan ısırıkları Hindistan'da son derece yaygın. Geçen hafta yayınlanan yeni bir çalışmada, 2019'da kaydedilen yılan sokması ölümlerinin yüzde 85'inden fazlasının bu ülkede meydana geldiğini ortaya koydu.

Isırmanın ardından Deepak'ın hayatından korkan ebeveynleri iyileşmesini sağlamak için gözlem altında tutulduğu yakındaki bir tıp merkezine koştu.

Bir yılan uzmanı The New Indian Express'e verdiği demeçte, "Deepak herhangi bir semptom göstermedi ve zehirli yılan saldırdığında ancak zehir salınmadığında kuru ısırması sayesinde hızla iyileşti" dedi.

Kuru ısırıklar genellikle zehirin bezlerinden yayılması üzerinde tam kontrole sahip olan yetişkin yılanlar tarafından uygulanıyor.

Yılanlar, avlarını öldürmek için veya tehlikeli yırtıcılarla savaşırken zehir kullanırlar. Kuru ısırıklar genellikle yılan hayvanları öldürmek yerine uyarmaya veya korkutmaya çalışırken verilir.

Deepak'ın kobra ile boğuştuğu Jashpur bölgesi, yılanların hareketliliğiyle ünlü. Bölgede yaşayan 200'den fazla yılan türü mevcut.

Yakın tarihli bir araştırma, 2019'da yılan ısırıklarından öldüğü tahmin edilen 63.000 kişiden 51.000'inin Hindistan'da öldürüldüğünü ortaya koydu.

Araştırmayı yöneten Profesör Richard Franklin şunları söyledi: "Daha hızlı panzehir dağıtımını sağlamaya yönelik müdahaleler, artan eğitim ve kırsal alanlarda sağlık sisteminin güçlendirilmesi gibi önleyici stratejilerle birleştirilmelidir. Dünyanın kırsal bölgelerinde panzehire zamanında erişimin güvence altına alınması binlerce hayat kurtaracaktır."

DailyMail .