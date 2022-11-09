3 bin 700 yıllık tarak! 'Bu dişler, saç-sakal bitlerini kökünden söksün'

Araştırmacılar, tarağın üzerinde Kenan dilinde bilinen ilk cümlenin baş ve sakal bitlerine karşı bir yazı keşfetti.

İsrailli ve ABD'li araştırmacılardan oluşan bir ekip bugün yaptığı açıklamada, bir zamanlar antik Yakın Doğu'da yaşayan bir halk olan Kenanlıların dilinde yazılmış en eski cümlenin bitlere yönelik bir cümle olduğu belirtildi.

Jerusalem Journal of Archaeology'de yayınlanan araştırmaya göre, fildişi tarak üzerinde MÖ 1.700 yıllarına tarihlenen 17 harfli yazıtta şöyle yazıyor: "Bu dişler, saç ve sakal bitlerini kökünden söksün."

Kudüs İbrani Üniversitesi'nden arkeolog Yosef Garfinkel liderliğindeki araştırmacılar, "Harfler, ilk kez Kenan alfabesiyle yazılmış, Kenan lehçesinde eksiksiz bir güvenilir cümle sağlayan yedi kelime oluşturuyor" dedi.

EN ÖNEMLİ NESNE

Günümüz İsrail, Filistin, Lübnan, Suriye ve Ürdün topraklarını oluşturan topraklarda yaşadıklarına inanılan Kenanlıların alfabesi, zamanla birçok modern dil için önemli bir temel haline geldi. Bu gerçek, Garfinkel'in beş yıl önce güney-orta İsrail'deki Tel Lachish kazı alanında keşfedilen tarağı şimdiye kadar bulduğu "en önemli nesne" olarak tanımlamasına izin verdi.

Açıklamada, "Bu, insanın yazma yeteneğinin tarihinde bir dönüm noktasıdır" denildi.

Bugüne kadar, bir dönem İncil'de geçen Yahuda krallığının en önemli ikinci şehri olan Lakiş bölgesinde on Kenan yazıtı bulunmuştu. Ancak bunlardan hiçbiri tam bir cümle oluşturamadı. Diğer sitelerde keşfedilen yazıtlar da sadece izole edilmiş kelimeler içeriyordu.

Eski zamanlarda fildişi pahalı bir malzeme olduğundan, tarak Garfinkel'e göre “çok lüks bir aksesuar” olarak kullanılıyordu. Eserin üzerinde hala bit izleri var, bu da araştırmacıların eski zamanların gerçekliğini yansıttığına inandıkları bir gerçeği ortaya çıkarıyor: yüksek sosyal statüye sahip insanlar bile parazitlerden muzdaripti.

Tarağın dişleri kırıkken, tabanları binlerce yıldır saç biti taraklarının tasarımının önemli değişiklikler geçirmediğini gösteriyor.

RussianToday