14 yaşındaki kızı taciz ettiğini itiraf etti!

Fransız kardinal Ricard, Katolik Kilisesi'ndeki ilk günlerinde bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden bir bildiri yayınladı.

78 yaşındaki Jean-Pierre Ricard, Fransız Katolik Kilisesi'nde cinsel tacizle suçlanan 11 hizmetli veya eski piskopostan biri.

Fransa'nın en üst düzey Katolik Kilisesi başrahiplerinden biri, 35 yıl önce 14 yaşındaki bir kızı taciz ettiğini kabul etti ve dini görevlerinden çekildiğini açıkladı.

Kardinal Jean-Pierre Ricard'ın geçen yıl yayınlanan bir raporun ardından Pazartesi günü yaptığı açıklama, Fransız Katolik Kilisesi içinde çok sayıda çocuk cinsel istismarı vakasını ortaya çıkardı.

Ricard, “Otuz beş yıl önce rahipken 14 yaşında bir genç kıza ayıplanacak bir şekilde davrandım. Davranışım bu kişi için kaçınılmaz olarak ciddi ve kalıcı sonuçlara neden oldu” dedi.

78 yaşındaki Ricard, 2019'da ülkenin güneyindeki Dignes-les-Bains piskoposluğunda hizmet etmek üzere emekli olana kadar güneybatı Fransa'da Bordeaux başpiskoposuydu. 1980'lerde Marsilya başpiskoposluğunda bir rahipti.

Duyuru, Pazartesi günü Fransız piskoposlar konferansının başkanı Başpiskopos Éric de Moulins-Beaufort tarafından düzenlenen bir basın toplantısında yapıldı.

Moulins-Beaufort, Fransız adaleti veya kilise yetkilileri tarafından soruşturulan çeşitli davalarda, Ricard da dahil olmak üzere toplam 11 piskopos ve eski piskoposun cinsel istismarla ilgili suçlamalarla hedef alındığını söyledi.

"KONUŞUP AF DİLEDİM"

Ricard, kurbanla konuştuğunu ve ne zaman olduğunu belirtmeden ondan af dilediğini söyledi. Ayrıca açıklamasıyla “incittiğim herkesten” af dilediğini söyledi. Bu konuda ayrıntılı bilgi vermedi.

Fransız Katolik Kilisesi'nin çocuk cinsel istismarı mağdurlarına maddi tazminat ödemeye başladığı bir zamanda, Ricard “durumu hakkında artık sessiz kalmamaya” karar verdiğini ve ülkenin adaleti ve kilise için hazır olduğunu söylemişti.

Geçen yıl bağımsız bir komisyon tarafından yayınlanan geniş çaplı araştırma, 70 yıl boyunca Fransa'da yaklaşık 330.000 çocuğun rahipler veya kiliseyle ilgili diğer kişiler tarafından cinsel istismara uğradığını tahmin ediyor.

Hesapta, rahipler ve diğer din adamları tarafından istismar edilen tahmini 216.000 kişi ve geri kalanı, izci liderleri ve kamp danışmanları gibi kilise figürleri tarafından yer aldı. Tahminler, Fransa Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nün çocukların cinsel istismarına ilişkin daha kapsamlı araştırmasına dayanıyordu.

Raporda, kilise yetkilileri tarafından "sistematik" bir örtbasın anlatıldığı ve Fransız Katolik Kilisesi'nin Fransa'da hukukun üstünlüğüne saygı duyması gerektiği vurgulandı.

The Guardian .