BBC Türkçe'de yayımlanan bir analiz haberde, 'Kiev'in askeri gücü Rusya kuvvetlerinin sayıca çok altında ancak uzmanlar Ukrayna'nın ciddi bir direniş gösterebileceğini ve Moskova tarafında ağır kayıplara yol açabileceğini söylüyor.' denildi.

İngiliz BBC, Rusya'nın Ukrayna işgalini değerlendirdi. Analiz haberde, "Pek çok askeri analiz uzmanı Rusya'nın topyekün işgal gerçekleştirmesini beklemiyor çünkü bu uzun, ağır kayıplar vereceği bir savaş demektir" deniliyor.

BBC Türkçe'de yayımlanan "Ukrayna'nın askeri gücü Rusya ordusuna karşı koymak için yeterli mi?" başlıklı analiz haber şöyle:

Kiev'in askeri gücü Rusya kuvvetlerinin sayıca çok altında ancak uzmanlar Ukrayna'nın ciddi bir direniş gösterebileceğini ve Moskova tarafında ağır kayıplara yol açabileceğini söylüyor.

Ukrayna ordusu aynı zamanda, Moskova'nın savaşmadan Kırım Yarımadası'na girdiği 2014'teki haline göre çok daha donanımlı, eğitimli ve ülkelerini savunmak için daha istekli.

Reuters haber ajansının hazırladığı araştırmaya göre ise, asker ve silah sayısı bakımından Ukrayna, Rusya'nın çok gerisinde.

Rusya'nın Ukrayna sınırına konuşlandırdığı asker sayısının 100 binin üzerinde olduğu düşünülüyor. Moskova, bir takım askeri kuvvetlerini de 10 Şubat'ta başlayan ortak tatbikat için Ukrayna'nın kuzeyindeki Belarus'a göndermişti. Daha sonra askerler burada kaldı ve Rusya operasyon başlattığını duyurduğunda Kiev, Belarus'taki Rus askerlerinin de operasyona katıldığını açıkladı.

Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırma Enstitüsü IISS'ye göre, ordusunda yaklaşık 280 bin personeli bulunan Rusya'nın toplamda 900 bin kadar muharip gücü, yani silahlı kuvveti ve 2 bin 840 savaş tankı var. Bu haliyle sayıca Ukrayna'nın üç katından fazla.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yakın zamanda, ülkenin askeri gücünü kuvvetlendirmek için muharip güç sayısını 361 bine çıkartılmasıyla ilgili kanunu onayladı.

Kiev savunma bütçesini 2010'dan 2020'ye kadar üç katına çıkartsa da ancak 4,3 milyar dolara yükseltebildi ki bu Rusya'nın 10'da biri.

Askeri uzmanların uçaksavar ve füzesavar gücünün zayıf olduğunu belirttiği Ukrayna'nın, Rusya'nın saldırılarına karşı kırılgan kaldığını aktarıyor.