Türk yatırımcısı neden kripto parayı tercih ediyor?

Artan hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik sıkıntılar vatandaşların cebindeki parayı eritirken bir yandan da kişileri farklı yatırım kanallarına itiyor. Bu yatırım kanallardan en önemlisi ve son dönemde gittikçe kullanimi artan kripto para...

Kripto para ve kripto para gerçeklerini kripto para uzmanı Aşık Sozügüzel Timetürk'ten Seyfi Akil icin degerlendirdi.

Seyfi Akil: Son dönemde âdeta bitcoin çılgınlığı yaşanıyor desek doğru olacak.Herkes ilgilenmeye başladı.Nedir bu bitcoin ve neden bu kadar rağbet görüyor?

Aşık Sözügüzel : Bitcoin merkezi bir otoriteye bağlı olmayan herkesin kullanabileceği olanak tanıyan anlayışla ortaya çıktı aslında. İlk çıktığında çok düşük değerdeydi. Bizim gibi ekonomik refahın tam gerçekleştirememiş ülkelerde ve ekonomilerde insanların buraya yönelme nedenlerinin en başında gelen sebep daha çok kazanmak.Ama bu maalesef o kadar düşünüldüğü gibi olmuyor.

S.A : Fiyat hareketliliği çok fazla. Bu durum.sizcede bir risk oluşturmuyor mu ?

A.S: Tabiki. Bu piyasada işlem yapmak için iyi bir bilgiye sahip olmak lazım.Yoksa kaybettikleriniz kazanacaklarinizdan fazla olabilir maalesef.

SA: Her an herşeyin değişebileceği bir ortamdan bahsediyoruz.Elbette küresel olaylaylardan etkilenmiyor diyemeyiz. Özellikle Rusya - Ukrayna arasında yaşananlar bu piyasayı nasıl etkiledi?

A.S: Çok doğru. Bilindiği üzere Rusya Ukrayna arasında savaşın etkisiyle hızlı bir düşüş yaşayan Bitcoin tarafların uzlaşmaya başlamasıyla beraber, yeniden yükselme eğilimine girdi. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimlerin artmasıyla düşmeye başayan Bitcoin, soğuk savaşın fiiliyata dökülmesi ile 36.0000 dolara kadar sert bir düşüş yapmıştı.Tarafların uzlaşma girişimleri ile 40.000 bandında bir süre oyalanan en büyük kripto para, uzlaşmanın maddelere dökülmesi ve Rusya'nın Bitcoin'i petrol ihracatında kullanma ihtimalini masaya yatirmasiyla 45.0000 dolar seviyesine kadar hızlı bir yükselişi beraberinde getirdi.

S.A: Son olarak çok tartışılan bir konu daha var. Bitcoin doların yerini alır mi ? Siz kripto paraların ve varlıkların geleceğini nasıl görüyorsunuz?

A.S: İlerleyen süreçte Rusya'nın bu hamlesini devam ettirmesi tekrardan bir Elsalvador etkisi yaratabilir. Bilindiği üzere Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden Elsalvador, Bitcoin'i 40.000 dolarlardan 52.000 dolara kadar taşımıştı. Rusya gibi büyük bir ekonominin yapacağı etki ise hayal edilebileceğin üzerinde olabilir.

Belki suan için soylemek zor olabilir ama ilerleyen dönemlerde kripto paranın dünyanın ortak para birimi olabileceği kanısı taşıyorum. .