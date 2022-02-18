Sisi'nin Mısır'ına 'dilenci devlet' benzetmesi

Project On Middle East Democracy tarafından bu ayın başlarında yayınlanan bir analizde, Sisi yönetimindeki Mısır, 'dilenci bir devlet'e benzetildi. Analiz haberde 'Mısır'da ekonomi karmakarışık ve milyonlarca insan yoksulluk içindeyken, devlet tamamen çökme riskiyle karşı karşıya' olduğu dikkat çekildi.

Yabancı basınında son günlerde darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'ın giderek borç batağına battığı ve 'dilenci bir devlete' dönüştüğü ileri sürüldü.

Yayımlanan bir analiz haberde, Sisi yönetimi eleştirilerek, "IMF, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve liste uzayıp gidiyor. Hepsi bir diktatörün anlamsız harcamalarına boyun eğmekten suçlu." denildi. Haberde ayrıca, "Mısır'da ekonomi karmakarışık ve milyonlarca insan yoksulluk içindeyken, devlet tamamen çökme riskiyle karşı karşıya" olduğu dikkat çekildi.

Middle East Monitor'da Yahya Hamid'in kaleme aldığı, "Mısır: Sisi bir piramit düzenini nasıl yürütüyor?" başlıklı makalede dikkat çeken bölümler şöyle:

Project On Middle East Democracy tarafından bu ayın başlarında yayınlanan analizde, analist Robert Springborg, Mısır'ı "Suudi Arabistan gibi petrol zengini bir rantiye devleti ya da Çin gibi başarılı bir ticari devletmiş gibi davranan bir "dilenci devlet" olarak nitelendirdi.

Analist, ayrıca, Mısır'ı kriz öncesi Lübnan ile çarpıcı benzerlikler konusunda da uyarıyor .

Her ne kadar medyada, Batılı siyasi liderlerle mektuplarda ve toplantılarda olduğu kadar yakın finansal çöküş riski konusunda da uyarmış olsam da, en büyük düşmanım Patricia Springborg'un kendi ülkeleri hakkındaki sözlerini okumak zorunda kalmak istemezdim. Bu bir ‘Yukarı Bakma Senaryosu' gibi, ancak tehdit eden bir kuyruklu yıldızı görmezden gelmek yerine, bir tanesinin çarpmak üzere olduğu 102 milyonluk bir ülke.

Mısır'ın ulusal borcu 2010'dan bu yana dört kat artarak 370 milyar dolara ulaştı, ancak harap olmuş kamu eğitim sektörü ve düşük kaliteli halk sağlığı sistemi gibi temel yapısal sorunlar henüz ele alınmadı. Mısır'ın işgücüne katılım oranı, düşük ve orta gelirli ülke ortalaması olan yüzde 58'in çok altında ve yüzde 42'ye düştü.

Ekonominin çoğuna sahip olan ve özel sektöre ait işletmeleri zorla satın alan ordunun dayattığı kısıtlamalar ve şeffaflık altında özel sektörün nasıl boğulduğu göz önüne alındığında, bu şaşırtıcı değil.

Yine de, Sisi rejimi, Mısır ekonomisini yabancı yatırım çeken değer yaratan bir motora dönüştürmek için bu beklenmedik fırsattan en iyi şekilde yararlanmak yerine, kalkınma açısından net bir ekonomik ve hatta siyasi sonucu olmayan, yolsuzluğa batmış mega projelere milyarlarca dolar harcadı.

Ülkenin 58 milyar dolarlık yeni idari sermayesi Mısırlıların çoğuna fayda sağlamayacak ve Kahire her zamanki gibi kaotik kalacak. Yeni cumhurbaşkanlığı sarayları ve konutlarının inşası, Mussolini'nin "vay etkisi" stratejisiyle karşılaştırmalar yaptı. Bu arada, yaklaşık 30 milyon Mısırlı günde 3.20 doların altında bir gelirle yaşıyor.

Gerçek şu ki Başkan Abdülfettah el-Sisi Mısır'ı bir piramit şeması gibi yönetiyor. Dünyanın en yüksek reel faiz oranıyla özel yabancı yatırımcıları kendine çekiyor; yeni yatırımcılardan gelen para daha sonra eski yatırımcıların borcunu ödüyor.

Mısır'ın borcu, ülkenin GSYİH'sının yaklaşık yüzde 90'ı ve yine de rejimin yaratıcı muhasebesi sayesinde bu, toplam ulusal borcun sadece yüzde 54'ünü kapsıyor. Hükümetin gelirinin üçte birinden fazlası doğrudan faiz ödemeleri tarafından yutulmaktadır. Bu açıkça sürdürülemez.

Bu korkunç borç verme ve harcama alışkanlıkları, uluslararası borç verenlerin eylemleriyle daha da mümkün hale geliyor. Uluslararası Para Fonu (IMF), 2016'dan bu yana Sisi rejimine 20 milyar dolar borç verdi. IMF'nin Sisi'nin sözde reform planını destekleme kararlılığını hiçbir şey değiştiremeyecek gibi görünüyor; faiz ödeme yükü, yolsuzluk, insan hakları ihlalleri ve anlamsız yatırımlar hesaplarına açıkça dahil edilmemiştir.

IMF, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve liste uzayıp gidiyor. Hepsi bir diktatörün anlamsız harcamalarına boyun eğmekten suçlu. Gerçekte, Mısır ayaklanmasının yıldönümünde ABD ile yapılan son 2.5 milyar dolarlık silah anlaşmasının gösterdiği gibi, silah anlaşmaları yoluyla Mısırlıların sırtından kazanılan tüm para göz önüne alındığında kazançlı. Ancak bu dar görüşlülüktür, çünkü bu tür politikalar aslında Sisi'nin ülkemi çöküşe götürmesine yardımcı oluyor.

Pek çok muhalif ve akademisyen bu tehdit hakkında alarm vermeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Er ya da geç, bu ‘Ponzi şeması' çökecek. Springborg'un zekice ayrıntılandırdığı gibi , yaratıcı muhasebe, değişken sermaye girişlerine bağımlılık ve diğer faktörlerin yanı sıra düşük kamu borcu, Lübnan trajedisini hatırlatıyor. Nüfusu 15 kat daha fazla olan Mısır'da ne olacak?

Batılı siyasi liderlerle görüştüklerinde Mısırlı muhalefet liderlerine sık sık Sisi'nin göçün kontrolünde çok önemli bir rol oynadığı söyleniyor. Bu şüpheli bir argüman olsa da, aynı siyasi liderlerin, hayal edilemez ölçekte insani sonuçları olan bir mali felaketin koşullarını güçlendirmelerini şaşırtıcı buluyorum.

Çok geç olmadan kim sorumluluk alacak? Bu bir eylem çağrısıdır. Mısır'a enjekte edilen her bir kuruş, derinden işlevsiz bir sistemde reform yapmaya kanalize edilmelidir.

Reformlar daha fazla vergi ve daha az sübvansiyonla ilgili değil, ordunun ekonominin büyük bir kısmındaki kontrolünü ele almak ve özel sektöre temiz hava vermekle ilgili olmalıdır. Bu konunun özünde hukukun üstünlüğünün ihlali var, bu yüzden Mısır için her kuruşun siyasi ve insan hakları alanındaki gelişmelere bağlı olması gerekiyor. .