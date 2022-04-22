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TIMETURK / ANALİZ / Sınır ötesi harekatta ilk kez kullanıldı: ''Hey gidi Küheylan, koşmana bak''

Sınır ötesi harekatta ilk kez kullanıldı: ''Hey gidi Küheylan, koşmana bak''

Türkiye'nin milli gururlarından AKINCI ilk kez sınır ötesi harekatta kullanıldı.

3 Saat Önce
2022-04-22 16:05:37
Sınır ötesi harekatta ilk kez kullanıldı: ''Hey gidi Küheylan, koşmana bak''

Irak'ın kuzeyinde Zap, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen Pençe Kilit Operasyonu kararlılıkla sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terör tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla PKK'ya bomba yağdırıyor.

Operasyonda yerli silah ve mühimmatlar da kullanılıyor. Son dönemde dünyanın da yakın takibindeki savunma sanayii araçları Pençe Kilit Operasyonu'nda etkin biçimde kullanılıyor.

"HEY GİDİ KÜHEYLAN, KOŞMANA BAK SEN!"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), AKINCI'nın ilk kez sınır ötesi harekattaki uçma görüntülerini paylaştı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise AKICI'nın görüntülerini alıntılayarak "Hey gidi Küheylan, koşmana bak sen! Çatlarsan, doğuran kısrak utansın! Bayraktar AKINCI" mesajını verdi. .

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