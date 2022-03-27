Dr. Seyfi Akyil Montrö Anlaşması ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

İşte Dr Akyil'in 'Montrö bu ülkenin tapusudur' diyenler burda diyemeyenler peki? başlıklı o yazısı;

Son 1 aydır hiç kuşkusuz ki en önemli gündem Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş. Bu olağanüstü ortamda bir başka konuda Türkiye'nin tutumu ve jeopolitik öneminin bir kez daha ortaya çıkması. Bu olaylar altında boğazın Karadeniz'e açılan yerinde mayın bulunması öteden beri pusuya yatmış zaman zaman ortaya çıkan kişilerin, toplumun en hasas yerlerini tartışmaya açmaya çalışması da gözden kaçmıyor. Boğazda bulunan mayın sonrası saklandıkları delikten çıkıp gerçek niyetini ortaya çıkarmak için fırsat bu fırsattır diyenler Atatürk'ü eleştiremedikleri için onun eseri olan Cumhuriyet'e ve kazanımlarına saldırmaya başladılar. Bunun son örneği ise Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu.... Montrö anlaşmasını dillerine dolamasının temelinde de bu gerçek yatıyor.

Köşesindeki yazısına geçmeden şunu bilmesinde fayda var: "Montrö Anlaşması Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlüĺüğünün somut ispatıdır"

Şimdi gelelim yazısına...

Karahasanoğlu yazısında; Bir mayın “Montrö tapumuz” efsanesini bitirdi. Şimdi kemalistler oturup bu işi bir çözsünler" ifadesini kullandı. Kendisine sormak lazim;

1- KEMALİSTLER'lerden rahatsızlığınız mı var, varsa nedir?

2- Sizin derdiniz Atatürk ile mi yoksa Cumhuriyetin kazanımlarıyla mı ?

3- Her fırsatta kırmızı çizgiyi geçmeye çalışmak size ne kazandırıyor ?

Bundan 100 yıl sonrasını görüp yapabiliyorsanız buyrun meydan sizin. İleri görüşlülüğünüzü konuşturun da yıllar sonra sizi de saygı ile analım. Eğer böyle bir yeteneğiniz ve beceriniz yok ise olana saldırmayı bırakın.

ÇAĞRINIZ ÜZERE BİZ "MONTRÖ TAPUDUR DİYEN KEMALİSTLER" olarak toplandık geldik. Bizim tarafımız belli peki ya sizin ? .