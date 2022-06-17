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Modern dünyanın hastalıklarına ‘Sessizlik reçetesi’

Ünlü filozof Kierkegaard modern dünya hastalıklarına mükemmel bir reçete sunuyor; sessizlik.

2 Saat Önce
2022-06-17 22:40:17
Modern dünyanın hastalıklarına ‘Sessizlik reçetesi’

"Bir doktor olsaydım ve modern dünyanın tüm hastalıkları için tek bir ilaç yazmam gerekseydi, sessizliği reçete ederdim" diyor ünlü filozof Soren Kierkegaard. Son günlerde sürekli Cinayet saldırı ve öfke dolu haberler okuyoruz en azından bu huzursuz gündemi bir nebze unutturmak ve durup ince şeyleri anlatmaya davet etmek uğruna bu alıntıyı başlığa taşıdık… Sessizliğe, insanın kendisini dinlemeye ihtiyacı olduğu anların çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bu vesilesiyle ünlü filozofa da selam çakmış oluyoruz. Daha fazla düşünmek için, kendi ruhsal yolculuğunuza yönelmek için, empati duygunuzu geliştirmek ve kendimizi sorgulamak için, her gün en azından 5 dakika sessizce durup hayatın anlamı üzerine düşünelim.

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