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TIMETURK / ANALİZ / İsmet Mısırlıoğlu Timeturk için yazdı: Merkel gitti yalakalar kaldı!

İsmet Mısırlıoğlu Timeturk için yazdı: Merkel gitti yalakalar kaldı!

BIG Genel Başkan Yardımcısı İsmet Mısırlıoğlu, bu haftaki yazısında Almanya hükümetinde Merkel'in gitmesini kaleme aldı.

3 Saat Önce
2021-12-09 13:13:44
İsmet Mısırlıoğlu Timeturk için yazdı: Merkel gitti yalakalar kaldı!

İşte Mısırlıoğlu'nun konuya ilişkin yazısı:

Merkel'in gidişine parti arkadaşlarından ziyade bazı göçmen kuruluşu başkanları çok üzülmüş. Bunların arasında Müslüman dernekler de var

MERKEL'İN BİZLERE NASIL BİR FAYDASI OLDU?

Sağolsun onun sayesinde tüm haklarımızı elde ettik.

Sözünü tuttu ve NSU cinayetlerini çözdü.

Faili meçhul cinayetlerin üzerine gitti.

Müslümanlara helal kesim dahil tüm haklarını verdi.

Irkçılık bitti.

Sayesinde 16 yıldır Müslümanlara ve Türklere saldırılmıyor.

Camiler yakılmıyor, kapılarına domuz kafası asılmıyor.

Sığınmacılar güven içinde.

Peygamberimize hakaret eden Danimarkalı karikatüristin söz konusu eserlerinin bulunduğu serginin Berlin'de açılışını o yapmadı.

Türkler sorunsuz çifte vatandaş olabiliyor.

PKK ve FETÖ firarileri Türkiye'ye teslim edildi.

FETÖ, Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından tehlikeli oluşumlar arasında hakkettiği yeri aldı.

Kızı PKK tarafından kaçırılan Maide anneyi başbakanlık önünde makam araçından inerek kucakladı ve kızına kavuşturma sözü verdi.

Daha neler neler...

Merkel'in iyilikleri (!) saymakla bitmez ama bunların hiç birini gerçekleştirmedi.

Arkadaşlar lütfen biraz daha siyasi duyarlılık..!

Ne zaman uyanacaksınız?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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