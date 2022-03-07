İslam Memiş uyardı: Altın fiyatlarına dikkat 950 seviyesine...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş Timeturk için kaleme aldığı yazıda Piyasalarda istikrarın bozulmasıyla haftalık ve aylık bazda dalgalanmanın devam edeceğini vurguladı.

Timeturk için kaleme aldığı yazıda İslam Memiş altını olanlara ve altın alacaklara hayati uyarıda bulundu. Bugün altının gramı 900-950 seviyelerinde işlem görmesini beklediklerini ifade eden Memiş'in işte o yazısı;

Altın fiyatlarına dikkat!



Yoğun veri haftası nedeniyle bu hafta altın fiyatlarının geniş bant aralığında dalgalanmasını bekliyorum.

Bu hafta altının ons ve gram fiyatında yeni rekorların test edilme ihtimalini güçlü görüyorum.

Altının ons fiyatında 2.000 dolar, altının gram fiyatında 1.000 lira seviyeleri test edilebilir.



Çin ve ABD enflasyon verileri, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı bu haftanın önemli başlıkları olacak.

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler yine piyasaların takip edeceği önemli gelişmeler arasında olduğunu belirtmek isterim.

Savaş nedeni ile yaşanan gerginlik küresel piyasalarda zaten volatilitenin artmasına neden oluyor.

Özellikle yaptırım kararları sonrasında bölgede çatışmanın sürmesi, piyasalarda belirsizliği daha da artırdığını söyleyebilirim.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyonun artmaya devam etmesi, emtia fiyatlarında yükselişin sürmesi ve merkez bankalarının para politikalarında söylemlerini değişmesi, piyasalarda belirsizliği artırıyor.

Ondan sebep borsa, yabancı para birimleri, kripto paralar ve emtia fiyatlarında istikrarlı bir fiyatlama olamıyor.

Piyasalarda istikrarın bozulmasıyla haftalık ve aylık bazda dalgalanmanın devam edeceğini düşünüyorum.

Yurt içi piyasalarda dolar/TL kuru altının gram fiyatında, Rusya-Ukrayna savaşı altının ons fiyatında belirleyeci olmaya devam ediyor.



Bu hafta ABD enflasyon verisi, dolar endeksi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı altının ons fiyatında, dolar/TL kuru da altının gram fiyatında etkili olacağını düşünüyorum.

Ondan sebep günlük ve haftalık bazda geniş bant aralığını takip edeceğimizi belirtmek isterim.



Bu hafta altının ons fiyatında 1.920-2.050 dolar, altının gram fiyatında 880-1.050 lira aralığını takip edeceğim.



Altının ons fiyatı 1.984 dolar seviyesinden açılış yaptı.

Bugün altının ons fiyatının 1.965-2.005 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmesini bekliyorum.



Altının gram fiyatı 909,40 lira seviyesinden açılış yaptı.

Bugün altının gram fiyatının 900-950 lira aralığında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz.



Bu fiyatlamalarda altın ve gümüş ile dolar, eur, sterlin almak ucuz.

Bu fiyatlamalar, sağlıksız ve riskli.

Bunu 2022 için altının ons fiyatında 2.150 dolar, altının gram fiyatında 1.450 lira olacağını söyleyen bir kişi olarak söylüyorum.

Şuan TL ile döviz veya emtia satın almak riskli. .