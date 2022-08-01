İhvan, Reuters’in haberini yalanladı! “İbrahim Münir, Müslüman Kardeşler’i temsil etmiyor”

İhvan-ı Müslimin eski Rehberlik Konseyi Başkanı İbrahim Münir’in Reuters’e yaptığı açıklamalar, İhvan tarafından yalanlandı. Müslüman Kardeşler’in açıklamasında 'siyasi mücadeleden çekilme' gibi bir tartışmanın gündeme gelmediği belirtildi.

HABER ANALİZ | TIMETURK

Müslüman Kardeşler (İhvan-ı Müslimin) teşkilatı, siyasetten çekileceklerine yönelik açıklamalara netlik kazandırdı.

İhvan'ın merkez teşkilatınca yapılan açıklamada, grup adına "Rehberlik Konseyi Başkanı" sıfatıyla Reuters'a konuşan İbrahim Münir'in sözlerinin İhvan'ı temsil etmediği vurgulandı.

Londra'da yaşayan Münir'in 2021 yılının Ekim ayından bu yana görevlerinden alındığı belirtilirken, grubun genel mürşidinin halen, hapisteki Muhammed Bedi olduğu, Bedii adına görevi bir heyetin yürüttüğü ifade edildi.

Siyasi mücadeleden çekilme gündemde değil!

İhvan açıklamasında, teşkilatın şiddetten uzak durma politikasının sürdüğünü vurgularken, "siyasi mücadeleden çekilme" gibi bir tartışmanın ise gündemlerine gelmediği belirtildi.

İhvan'ın açıklamasında, grubun birinci önceliğinin İhvan mensubu mahkumların durumu olduğunun altı çizildi.

İlk kez TIMETURK yazdı

Reuters tarafından yayımlanan haberdeki çelişkileri Türk medyasında ilk gündeme getiren ise TIMETURK olmuştu. Dün TIMETURK'te Ethem Salih imzasıyla “Müslüman Kardeşler gerçekten siyasetten çekildi mi? İhvan-ı Müslimin'in kararı belli mi…” başlığı altında yayımlanan analiz yazısında İhvan içindeki bölünmeye dikkat çekilerek şu ifadelere yer verilmişti:

Muhammed Bedii'nin hapse girmesinden sonra İhvan'ın yönetimine ilişkin yaşananları Araplar, hatta Mısırlılar, hattan İhvan üyeleri bile tam olarak bilmiyor. Sisi, 2014'te resmen yönetime geldikten sonra baskıyı her geçen gün artırırken, Bedii'nin tutuklanmasının ardından İhvan Genel Mürşidi'nin işlerini yürütmek adına Mahmud İzzet liderlik üstlendi. Bu arada İbrahim Münir ve Mahmud Hüseyin arasındaki bölünme de arttı.

Bugüne gelinirken, en ciddi sorun ise 2021 Aralık'tan bugünlere gelinen süreçte yaşandı.

2021 Aralık'ta cemaat içinde yeni saflaşmalar oluşturmakla suçlanan İbrahim Münir ve ekibi için İhvan'ın resmi sayfalarından “Ne onlar bizdendir ne de biz onlardanız” başlığıyla bir açıklama yayımlandı.

Temmuz ayının ortalarında ise İhvan'dan yapılan açıklamalarda cemaat içinde paralel bir yapı oluşturdukları ve emrivaki bir yönetimi hayata geçirme çabasında oldukları gerekçesiyle İbrahim Münir ve bazı kişilerin cemaatten ayrıldıkları açıklandı.

İhvan'ın siyasetten çekilmesi hemen hemen 2014-2015'ten beri Mısırlı darbe karşıtlarının en büyük tartışma konularından birini teşkil ediyor. Bir kesim daha ciddi (silahlı mücadele) bir mücadele verilmesini önerirken, kimi Mısırlılar ise İhvan'ın ve darbe karşıtlarının şeklen bile olsa yenilgiyi kabul etmelerini ve rejimle bir şekilde barışması gerektiğini savunuyor.

Nihayetinde İhvan içindeki iki taraf da (İstanbul ve Londra cepheleri) silahlı mücadeleyi savunmasa da İbrahim Münir'in İstanbul cephesine nazaran en başından beri Kahire yönetimiyle anlaşma mesajları verdiği biliniyor.

Yani Münir'in İhvan'ın siyasetten çekildiği şeklindeki açıklaması bu bilgiler eşliğinde bir daha okunmayı hak ediyor.

Özellikle İstanbul Cephesinden, Mahmud Hüseyin'den gelecek açıklamalar sonrası… .