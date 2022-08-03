Hafter yenilince soluğu Ankara’da aldılar… Trablus’ta dengeler yeniden şekillenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’i Ankara’da kabul etti. Görüşmenin içeriğine dair pek bir bilgi verilmedi ama Akile Salih’in Ankara’ya gelişi bile baştan sona çok anlamlı… 8 yılı aşkın bir süredir Türkiye’ye savaş açan bir ordunun meclis başkanlığını yürüten Salih’in Ankara’ya gelişi, Hafter yenilgisi sonrası Tobruk yönetiminin soluğu Ankara’da almasından başka bir şey değil.

ETHEM SALİH ­­­| TIMETURK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan YardımcısıAbdulah el-Lafi'yi kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da hazır bulunduğu toplantı basına kapalı gerçekleşti, medyaya da görüşmenin içeriğine dair pek bir bilgi verilmedi.

Türkiye'den üniter Libya mesajı

Şentop'un Salih ile baş başa ve heyetler arası görüşmesinde ise Şentop, üniter ve tek Libya mesajı vererek “Türkiye için Libya, batısı, doğusu ve güneyiyle bir bütündür ve ayrılamaz. Biz tüm bölgelere ve kesimlere eşit mesafede duruyoruz” dedi.

Bu görüşme her ne kadar Türk medyasınca gereğince anlamlandırılamasa da sıradan bir ülkenin sıradan bir meclis başkanının ziyareti değildi.

Akile Salih İsa el-Ubeydi aslında kimdir?

Zira Akile Salih İsa el-Ubeydi, 2011 yılında Libya lideri Muammed Kaddafi'nin devrilmesi sonrası ortaya çıkan iç çatışma fotoğrafının merkezinde yer alan isim… 1944 doğumlu Kaddafili yıllarda hukuk mekanizmasının içinde yer alırken 2014 yılında düzenlenen seçimlerde başkent Trablus'taki meclise vekil olarak seçildi. Aynı zamanda meclis başkanlığına da seçilen Akile Salih'in Trablus'taki siyasi serüveni ise oldukça kısa sürdü. Ülkede yaşanan çalkantılı süreçte meclis kısa sürede adeta parçalandı; Salih, Trablus'taki seküler ağırlıklı diğer vekiller gibi Tobruk'a giderek burada Temsilciler Meclisi'nin kurulmasına ön ayak olarak bu meclisin başkanlığına seçildi. Bu dönem, yani 2013-2014 aralığı, eski General Halife Hafter'in de bölgesel ve küresel güçler aracılığıyla Ortadoğu siyasetine pazarlandığı yıllar oldu. Salih, Hafter ile ittifaka gitti; bölgede Hafter'in faaliyetlerini savundu…

Mısrata'daki Köroğlu Türklerine karşı yenilgi aldılar

Halife Hafter, kendisine bağlı kabile, paralı asker ve Körfez destekli Selefi birliklerle Mayıs 2014'te “Onur Operasyonu” düzenleyerek Libya'nın doğusundaki Bingazi'yi kontrol altına aldı. Burada adeta diktatörlük kuran Hafter'in Bingazi'den sonraki hedefi ülkenin batı kesimi, özellikle başkent Trablus oldu. Ancak Mısrata'da başlayan direniş hareketi Trablus'a büyük güç verdi; adeta Trablus'u koruyan kalkan oldu. Hafter, 2014 itibariyle Türkler'i ve Türkiye'yi tehdit etmeye başladı. Konunun Türkiye ve Türklerle alakası Libya'da yaşayan ve sayıları ortalama 300 bin olarak verilen Kuloğlu/Köroğlu Türkleriydi. Bu Türkler, Osmanlı döneminden bölgeye yerleştirilmiş, Türkçe bilmeseler de asla Türklüklerini unutmamış ve üniter Libya'yı destekleyen Libyalılardı. Kaddafi'ye de Hafter'e de boyun eğmiyorlardı.

Hafter, ülkenin üçüncü büyük kenti Mısrata merkezli Türklerin Türkiye'den destek aldıklarına inanıyordu. Bu yüzden de ilk kez haziran 2014'te Türklere 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri için süre vermişti. Ülkedeki hatırı sayılır bir Türk vatandaşı nüfusu olmamasına rağmen Hafter'in bu tehdidi savurması aslında MısrataTürkleri'ne yönelik bir gözdağı ve katliam tehdidiydi.

Hafter yenilince işler değişti…

Hafter ve dolayısıyla Akile Salih; Mısratalı Türkler karşısında ilk yenilgisini 2014 yılında Mısratalı devrimcilerin “Onur Operasyonu”na karşı başlattığı “Öfke Volkanı” operasyonuyla aldı. Arada geçen süreçte ABD, Fransa gibi bölgesel güçlerin yanında Sisi liderliğindeki Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi karşı devrimci Arap ülkeleri tarafından oldukça büyük destekler aldı. Ancak bütün bu parasal yardım ve silah desteği son olarak test edildiği 2020 yılında bile işe yaramadı. Hafter ve ordusu Trablus'u işgal için giriştiği savaşta Mısratalı devrimciler ile Türk İHA ve SİHA'larına karşı büyük bir yenilgi aldı. 2020 yılındaki yenilgi sonrasında bölgedeki değişen dengeler sonucu Hafter ve Salih, bölgesel destekçilerini de eskisi kadar yanlarında bulamadı.

Hafter ekseninde yaşanan gelişme ise ayrıca anlamlı oldu. Askeri kariyeri esaret ve yenilgilerle dolu Halife Hafter, işe yaramaz bir darbeci olarak son olarak adeta ABD'nin satışına uğradı. ABD'de Virginia Eyalet Mahkemesi, Libyalı General Halife Hafter'i yargısız infaz ve işkence yapmakla suçlayan Libyalı ailelere karşı savaş suçlarından sorumlu bularak gıyabında verdiği kararla Hafter'i mahkûm etti. Hafter'in ABD mahkemesinden aldığı mahkûmiyet kararı, kendisini darbe süreçlerinde destekleyen ABD'nin satması olarak yorumlanmıştı. Mahkemenin verdiği karar, ailelerin üç ayrı hukuk davasında aynı zamanda ABD vatandaşı olan Hafter'den maddi tazminat talep etmelerinin önünü açıyordu.

Akile Salih'in Ankara ziyareti sıradan bir ziyaret olmanın çok çok ötesinde taşıdığı derin manalar işte bunlar… 8 yılı aşkın bir süredir Türkiye'ye savaş açan bir ordunun meclis başkanlığını yürüten Salih'in Ankara'ya gelişi, Hafter yenilgisi sonrası Tobruk yönetiminin soluğu Ankara'da almasından başka bir şey değil. .