Borsada yılsonu kazancını artırmanın formülü

Para piyasalarındaki dengesizliğe rağmen borsa yılın ikinci yarısını sakin geçirdi. Yılın son iki ayına girilirken şirketlerin açıkladığı 9 aylık bilançolar hisselere pozitif olarak yansıyor.

TIMETURK|HABER ANALİZ

Son haftalarda BIST 100 Endeksinin endeks hisselerinin güçlenmeye başlamasıyla birlikte zirve seviyelerr ulaştığı gözlenmekte. Yıl boyunca panik havasından uzak bir şekilde sakin seyreden borsa endeksindeki değişim herşeye rağmen yatırımcılarının kazanç hanesine yansıdı. Yıl genelindeki kazani değişim oranı yüzde 7'yi buldu. Bu oran dolar ve altına göre düşük olsa da diğerlerine istikrarlı bir seyirle bugünlere gelindiğini gösteriyor.

Ocak 2021'den Kasım 2021'e kadar ana endekslerdeki değişimlerin yüzde 4.96 ile yüzde 7.24 arasında oluştuğuna dikkat çeken analistler, BIST 100 Endeksi'nin 1476 seviyesinden 1583'e kadar çıktığını 1600 için de şansın var olduğunu dile getiriyor. Dolar, enflasyon ve faizdeki yükseliş oranları dikkate alındığında BİST'ten beklentisi olanların Aralık sonuna kadar sabretmelerini tavsiye eden analistlere göre özellikle bilançoları pozitif yansıyan şirketler üzerinden endekste yukarı yönlü bir sürecin yaşanacağını söylüyor.

Bu noktada özellikle BIST 30 Endeksi içinde yer alan şirketlerin hisselerinin iyi takip edilmesinde yarar görüyoruz. Bu arada asıl hareketliliğin alt seviyelerde olan şirket hisselerinde yaşandığı da gözlerden kaçmamalı. Borsa yatırımcılarına akıllı kazanç için yön veren analistlere göre hissellerin gücü şirketlerin mali yapılarına, yönetim kalitelerine, sermaye artırımların, temettü ödeme politikalarıan ve sektördeki gelişmelere bağlı olarak artıyor ya da zayıflıyor. Hisse senedi seçiminde en önemli faktörlerden birisinin de şirketin borçluluk oranı olduğunu unutmamak gerek.

Açıklanan son 9 aylık göstergeler dikkate alındığında, yatırımcısını geçmişten bugüne memnun eden şirketler listenin ilk sıralarında, İş Yatırım,Türk Telekom, Ereğli Demir Çelik,İskenderun Demir Çelik, Vestel Beyaz Eşya, Ege Seramik, Türk Traktör, Pınar Et Ve Un ve Alkim Kağıt geliyor. Bu şirketleri yakından incelediğimizde teknolojik alt yapılarının rakiplerine göre daha güçlü olduğunu, ürün, mal veya hizmetlerinde öncelikli olarak tercih edildikleri, daha da önemlisi özkaynak yapılarının güçlülüğü öne çıkıyor.

Bu tespitlerden hareketle, geçtiğimiz günlerde açıklanan 9 aylık bilançolar ışığında karlılığı kadar yatırım planlarını da bir bir devreye alan firmaların yatırımcılar tarafından öncelikli olarak dikkate alınacağını söyleyebiliriz.

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