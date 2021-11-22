BİST, Dolar bazında hangi seviyede?

Borsa İstanbul'a (BİST) geçen yılki yatırımcı ilgisinde bu yıl durağanlaşma gözlense de, bazı şirketlerin yüksek kazançlı hisse senetleri ile oldukça ucuzlayan hisse senetlerinin etkisiyle pozitif bir duruş sergileniyor. Özellikle yabancı yatırımcıların borsaya olan ilgisinin yeniden artmış olması pay oranlarını da değiştirdi.

TİMETURK

Kasım ayı başında yüzde 41.10 seviyesine kadar gerileyen yabancı payı bugünlerde 2.16 puan yükselerke yüzde 45'lere ulaştı. Uzmanlara göre yabancı paylarındaki artışın devam edeceği ve borsaya olan ilginin de güçleneceği beklentisi hakim.

Merkez Bankası'nın politika faizi oranlarını aylık bazda aşağı yönlü revize etmesi en çok dövize endeksli beklentisi olanları memnun etti. indirim süreci devam ediyor. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) kasım ayı açıklamasında yer alan, “Kurul, sınırlı alanın kullanımını aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir” ifadesini satın almaya başlayan piyasada aralık ayında da bir faiz indirim beklentisi bulunurken, yatırımını borsa üzerinden değerlendirmeyi tercih edenler kısa vadede en güçlü şirketlere, orta ve uzun vadede ise ucuz görünen hisse senetlerine yöneliyor.

Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketliliğin devam edeceği inancıyla hareket edenlerin bankalardaki mevduatlarında görülen hareketlilik ise dikkat çekici. Örneğin PPK'nın son revizesi öncesi 12 Kasım haftasında döviz mevduatları 2 milyar dolar artışla 235.17 milyar dolara kadar yükseldi. Buna karşılık Borsa İstanbul'un endeksindeki yükselmede yabancıların rolünün olduğu düşünülüyor.

Borsa endeksi kasım başından bu yana yüzde 14.1 oranında değer kazanmış durumda. Sürdürülebilirlik Endeksi hisselerinin ortalama yüzde 16.22, Kurumsal Yönetim Endeksi hisselerinin ise ortalama yüzde 14.85 prim yaptığı görülüyor. Banka hisseleri ise yüzde 22.74 oranında yükseldi. Bunda Garanti hisselerinin sürükleyici rol oynadığını söyleyebiliriz. Uzmanlara göre yıl başına kadar ihracat potansiyeli güçlü ve kurumsal yönetimi istikrarlı olan şirketlere yönelim artacak. Dikkatle incelendiğinde gıda, parekende, otomotiv, beyaz eşya gibi sektörlerde olup da borsaya kote olan şirketlerin gelir ve kârlılıklarında büyüme yılın son çeyreğinde bariz bir şekilde bilançolarına yansıyacaktır. Peki dolar bazında tablo nasıl?

Dolar bazında bakıldığında kasımın son 10 gününe girilirken BIST 100 Endeksi 157.27 seviyesinde bulunuyordu. Endeks artan enflasyon ve döviz kurları ile dip seviyede yatay bir kanal içerisinde bir süredir dalgalı seyrediyor. TL bazında rekorlar kırıldışını gözlemlesek de, dolar bazında güçlü dirençlerin aşılmasının zaman alacağı düşünülmekte. Bu noktada doğru sektöre yönelen yatırımcı için yılın son haftaları kazançlı gelebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.