Bercan Tutar: ‘ABD’nin Ukrayna senaryosu çöktü’

Uluslararası ilişkiler uzmanı Bercan Tutar, Rusya-Ukrayna krizinde Batılı ülkelerin yetkililerinin ve Batı medyasının gerilimi tırmandırdığına dikkat çekerek son gelişmeleri değerlendirdi

Tutar'ın Batı medyasının ve yetkililerin savaş çığırtkanlığı yaptığına dikkat çektiği yazısı:

Geldiğimiz aşamada Ukrayna'yı işgal etmesi için Rusya'ya adeta yalvaran bir Anglosakson anlayışı var karşımızda.

Birçok Batılı ülke elçiliklerini boşaltırken Ukrayna'daki vatandaşlarına da ülkeden ayrılma çağrısı yapıyor. Rusya şimdiye kadar savaş çığırtkanı Batı'nın oyununa gelmedi.

Nitekim ABD Başkanı Biden'ın önceki gün "Rusya'nın işgali her an başlayabilir" çıkışına en sert tepki yine Kremlin'den geldi.

Der Spiegel'in iddiası

'Anglosaksonların savaşa ihtiyacı var' diyen Rusya, "Batı ülkeleri medyanın da yardımıyla Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etme planları yaptığına yönelik yanlış bilgiler yayıyor" tepkisinde bulundu.

Yanlış bilgi yayan Batılı organların başında ise ABD'nin en etkili ideolojik aygıtlarından olan ve bu niteliğini Gezi kalkışmasında Türk halkını isyana davet eden Türkçe manşetleriyle gösteren Alman dergisi Der Spiegel geliyor.

Der Spiegel'in ABD'nin propagandasında yine en ön safta mevzilenmesi bu nedenle şaşırtıcı değil. "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 16 Şubat Çarşamba günü başlayacak" iddiasında bulunan dergi, haberini "Biden'a verilen son CIA brifinglerine" dayandırdı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı görüşmeden sonra ABD'nin saldırgan söylemlerindeki provokatif amaçlara dikkat çekti.

Batı ülkeleri ve medyası neden gerilimi tırmandırıyor?

Kremlin'in ifadesiyle sorarsak, peki Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası Ukrayna gerilimini tırmandırmak için neden manipülatif kumpaslara ve enformasyon saldırılarına başvuruyor? Bunun en büyük nedeni Ukrayna krizinin aslında Kiev ile Moskova arasında bir sorun değil ABD ve Rusya arasında küresel bir mücadele olmasıdır.

Lavrov'un işaret ettiği provokatif hedeflerin en önemlisi de ABD'nin Ukrayna krizini Baltık, Doğu Avrupa ve Karadeniz'e de yayılan bir savaşa dönüştürerek Avrupa ve Türkiye'yi bu çatışmalara müdahil etmesidir.

Eğer ABD bu gayesine ulaşırsa o zaman hem Rusya'yı batıdan ve güneyden kuşatmış olacak hem Avrupa'yı yeniden denetimi altına alacak hem de Türkiye, Rusya ve Çin arasındaki ilişkileri baltalama imkânına kavuşacaktır.

“ABD'nin Ukrayna senaryosu çöktü”

Fakat Yaşlı Joe'nun sabah akşam 'savaş çıktı çıkacak' propagandası işe yaramadı.

Hatta savaş çıksa da ABD için istenen sonucu vermeyecektir. Zira daha şimdiden ABD'nin Ukrayna senaryosu çökmüş durumda.

Tam tersine Rusya karşıtı yekpare bir cephe inşa edemeyen ABD'nin yanlış stratejileri Avrupa ve NATO'daki fiili bölünmeleri daha da artırdı.

Türkiye, Almanya, Fransa, İtalya, Macaristan ve Hırvatistan gibi ülkeler Ukrayna krizinin bir NATO-Rusya savaşına dönüştürülmesine karşı çıkıyor. Haliyle Rusya'ya karşı Avrupa'yı yanına çekme planının çökmesi ABD'nin Hint-Pasifik'te Çin'e karşı Hindistan'ı kazanma stratejisine de ölümcül darbeler indirecektir.

Bu bağlamda Ukrayna krizi aslında ABD için bir ölüm kalım savaşı niteliğinde.

Bu kriz, ABD'nin son çırpınışının da fayda etmeyeceğini gösterecek. 21'inci yüzyıla hezimetlerle başlayan ABD'nin mito-poetik beka kaygısı daha da derinleşecektir.

Çünkü hem Ukrayna krizinde hem de dünyanın temel dinamiklerinde jeopolitik bir mutasyon söz konusu. Dünyanın jeopolitik arka planı mikrokozmik ve makrokozmik düzeyde değişiyor.

İşte her kontrolden çıkan kriz gibi Ukrayna krizi de ABD'nin bütün hesaplarını altüst ediyor. Zira kontrol edilemeyen krizlerde her şey başka bir şeye ve daha çok da karşıtına dönüşür.

Sabah .