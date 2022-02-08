Putin'in Macron'u karşılama tavrı dünya gündeminde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizi görüşmek üzere Moskova'ya giden Macron'u elleri cebinde karşıladı.

Ukrayna'nın doğusunda yaşanan kriz devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Putin'in Macron'u eli cebinde karşılaması ve iki liderin geniş bir masada birbirlerinden uzakta oturmaları tüm dünyanın dikkatini çekti.

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