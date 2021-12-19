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TIMETURK / AJANS / İzmir'de maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturma başlatıldı

İzmir'de maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturma başlatıldı

Vali Yavuz Selim Köşger, yaralı sayısının 45 olduğunu bildirdi

2 Saat Önce
2021-12-19 05:10:57
İzmir'de maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturma başlatıldı
İzmir'in Kınık ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili Bergama Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bergama Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ilçede faaliyet gösteren kömür ocağında göçük meydana geldiği hatırlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Sorumlular hakkında Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kınık Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanmış, 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup soruşturma titizlikle ve hassasiyetle takip edilmektedir." denildi.

Diğer yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, daha önce 22 olarak bildirilen yaralı sayısını Sağlık Bakanlığının 45 olarak güncellediğini belirtti.

Kınık ilçesindeki linyit madeninde dün 21.00 sıralarında göçük meydana gelmişti. Vali Köşger, "Kınık ilçemizde meydana gelen kısmi maden göçüğünde maden tümüyle tahliye edilmiş olup göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma devlet hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır." açıklamasında bulunmuştu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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