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TIMETURK / AJANS / İngiltere'de Brexit Bakanı David Frost istifa etti

İngiltere'de Brexit Bakanı David Frost istifa etti

İngiltere'nin Brexit Bakanı Lord David Frost, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin 'uzun vadeli' olduğu gerekçesiyle istifa etti.

2 Saat Önce
2021-12-19 05:05:19
İngiltere'de Brexit Bakanı David Frost istifa etti
Frost, Başbakan Boris Johnson'a gönderdiği mektupta 2,5 yıl boyunca AB ile müzakerelere liderlik ettiğine dikkati çekti.

Bu süre zarfında İngiltere'ye ülke olarak özgürlüğünü ve bağımsızlığını geri kazandırdıklarını ve AB ile yeni ilişki kurma sürecini başlattıklarını belirten Frost, bunun uzun vadeli bir iş olacağı gerekçesiyle ocakta görevinden ayırma konusunda bu ay mutabık kaldıklarını kaydetti.

Ancak istifa gerçekleşmeden kararın basına sızdığına atıfta bulunan Frost, "Bu planın bu akşam kamuoyuna açıklanması, hayal kırıklığına neden oldu ve bu şartlar altında derhal geçerli olmak üzere istifa etmenin doğru olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Brexit'in artık sağlandığına işaret eden Frost, hükümetin önündeki zorluğun ise AB'den ayrılığın getirdiği fırsatlardan yararlanma konusu olduğunu belirtti.

Hükümetin politikalarının yönüyle ilgili eleştiride bulunduğunu, tekrar salgın kısıtlamaları olmayacağı yönündeki sözler tutulmadığı için üzgün hissettiğini kaydeden Frost, "Umarım işler en kısa zamanda rayına oturtturulur ve başka yerlerde gördüğümüz zorlayıcı önlemlerin cazibesine kapılmayız." temennisinde bulundu.

Frost'un istifası, Johnson'ın siyasi olarak sıkıştığı dönemde geldi. Aşı pasaportuna ilişkin düzenlemeye partisinden 98 vekilin "hayır" oyu verdiği Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti, 16 Aralık'ta Kuzey Shropshire'da yapılan ara seçimi de kaybetmişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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