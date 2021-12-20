Hamas'tan İsrail'e, Filistinli kadın tutuklular için hak ihlali uyarısı

Hamas Siyasi Büro üyesi ve esirler dosyası sorumlusu Zahir Cebbarin'in yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail Hapishaneler İdaresinin geçen hafta işlediği suç, tüm kırmızı çizgileri aşan açık bir ihlaldir." denildi.

Erkek ve kadın tutukluların hücre hapsine alınmasına izin vermeyeceklerini belirten Cebbarin, açıklamasında tutukluların gardiyanların zulmüne karşı yanız olmadıklarını ifade etti.

Öte yandan Filistin Esirler Cemiyeti yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Damon Hapishanesi idaresini, günlerden beri kadın tutuklulara şiddet uygulamakla suçladı.

Kadınların darbedildiği, yerlerde sürüklendiği, bazılarının başörtülerinin çekildiği, bazılarının yaralandığı ve birinin de bilincini kaybettiğine değinilen açıklamada, Şuruk Deviyyat, Merah Bakir ve Muna Kadan'ın da hücre hapsine alındığı ifade edildi.

Esirler Cemiyeti, kadın tutukluların bu ihlallere, koğuş kapılarına vurarak, yemekleri geri çevirerek ve hapishane kurallarına uymayarak tepki gösterdiğini aktardı.

AA