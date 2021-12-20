ABD'de Müslüman toplum lideri, Müslüman karşıtı gruplar için ajanlıkla suçlanıyor

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, CAIR'in Ohio eyaletine bağlı Columbus kentindeki ofisinde yöneticilik yapan ve aktivist olarak nitelendirilen İkbal, uzun yıllardır toplum sorunları ile ilgileniyordu.

Müslümanların yaşadığı sıkıntıları ve maruz kaldıkları ayrımcılığı dinleyen İkbal, onlara mentörlük yapıyor, hayatlarındaki ince ayrıntıları dahi öğreniyordu ancak CAIR'den yapılan sürpriz bir açıklama ile İkbal'in ajanlık yaptığı iddia edildi ve işine son verildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, en az 13 yıldır İkbal'in edindiği gizli bilgileri, Müslüman karşıtı bir kuruluşa aktardığı, CAIR içindeki konuşmaları gizlice kaydettiği vurgulandı.

- CAIR ofisine sipariş edilen silahlar

Öte yandan CAIR'in Avukatı Lena Masri, yaptığı yazılı açıklamada, görevine son verildikten sonra İkbal'in kullandığı ve CAIR Ohio ofisine ait kredi kartından silah alındığını açıkladı.

Söz konusu silahların ve silah parçalarının geçen pazartesi CAIR Ohio ofisine geldiğini belirten Masri, konuyla ilgili yerel polis ve Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) bilgi verildiğini aktardı.

CAIR Başkanı Nihad Awad ise yaptığı yazılı açıklamada, "Bu olanlar, ABD vatandaşları olarak mahremiyetimizin, sivil haklarımız ve özgürlüklerimizin ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.