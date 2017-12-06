Zigana Dağı'nda kar yağışı

06.12.2017 15:26:38

Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan ve Torul ilçe sınırları içindeki 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'nda yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Zigana Dağı'nda bazı araçlar yolda kaldı. Zigana Dağı'nda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, ekipler yoldan zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, Karayolları ekipleri de temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Yaklaşık 45 dakika trafiğe kapalı kalan yol, sol şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Trabzon'dan Erzincan'a hasta ambulansı ile giden Ziya Kalkancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'dan hastaneden geldiklerini dile getirerek "Hastamız var o yüzden ambulansla geldik. Yolda kaldık, bekliyoruz." dedi.

Tır şoförü Ahmet Karakoç da kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirterek yolda kaldıklarını aktardı.

Öte yandan araçlarına zincir takanların da yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.