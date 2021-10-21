Zeytinburnu'nda tramvayla panelvan araç çarpıştı!

Sergen Yalçın: Oyundan dolayı bir üzüntüm yok

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Sporting'e 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcu Josef de Souza, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Sergen Yalçın, oyundan dolayı bir üzüntüsü olmadığını, 4-1'lik skorun maçı yansıtmadığını söyledi.