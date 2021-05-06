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Zeytinburnu'nda 5 katlı boş bina çöktü

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 10.30’da Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde bulunan 27/3 numaralı sokaktaki 5 katlı bir binada çökme meydana geldiği belirtildi.Olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek, çevrede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı aktarılan açıklamada, 'Alınan ilk bilgilere göre, binanın yıkılma riski nedeniyle daha önceden boşaltıldığı anlaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyuna bilgi sunulacaktır.' ifadelerine yer verildi.

2021-05-06 13:09:18
İHH’nın Ramazan yardımları Lübnan’da

İHH’nın Ramazan yardımları Lübnan’da

İHH, Lübnan’da yaşayan yaklaşık 60 bin mağdura Ramazan yardımı ulaştırdı. Kumanya, zekat, fitre, iftarlık ve bayramlık yardımlarından Lübnanlıların yanı sıra ülkedeki Filistinli ve Suriyeli mülteciler de istifade etti.
İsrail polisi, Şeyh Cerrah Mahallesindeki Filistinlilere destek veren Arap milletvekillerine saldırdı

İsrail polisi, Şeyh Cerrah Mahallesindeki Filistinlilere destek veren Arap milletvekillerine saldırdı

İsrail polisi, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistinli ailelerin yerlerinden edilmesine karşı barışçıl bir gösteri yapan İsrail meclisindeki Arap milletvekillerine saldırıda bulundu.
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cemaate saldırı

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cemaate saldırı

İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi. Filistin Kızılay’ından yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif’te yaşanan olaylarda 178 Filistinlinin İsrail polisinin müdahalesinde yaralandığı belirtildi.
Mescid-i Aksa’ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi’nde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı

Mescid-i Aksa’ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi’nde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı

Mescid-i Aksa’ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi’nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı
Yahudi asıllı Prof. G. Finkelstein'den İsrail'i yerden yere vuran sözler

Yahudi asıllı Prof. G. Finkelstein'den İsrail'i yerden yere vuran sözler

Prof. Norman G. Finkelstein, Holokost Endüstrisi adlı kitabın yazarıdır. Anti-siyonist bir Amerikan yahudisidir. Yahudi soykırımının (holokost) sömürülmesiyle ilgili görüşleri ve Filistin davasına olan sempatisi nedeniyle radikal-siyonist yahudi çevrelerin hedefi olmuştur.
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İHH Ramazan
İHH Ramazan