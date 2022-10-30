DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5805 ₺

EURO

18,5366 ₺

ALTIN

982,72 ₺

BİST

3.878,98 ₺

Zeydan Karalar’dan tepki çeken hareket! Türk bayrağını yere attı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 29 Ekim kutlamaları sırasında elindeki Türk bayrağını yere attı. Karalar’ın bu hareketi sosyal medyada tepkilere neden oldu. 

2022-10-30 09:21:41

Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü, Adana'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesinin Başkanı Zeydan Karalar, 29 Ekim kutlamaları sırasında sahneye çıkarken eline verilen 2 Türk bayrağından birisini yere attı.

Karalar'ın iki bayraktan birisini yere atması sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

İmam Hanbel: Kadın evde kraliçedir, sakın onunla, o makam için kavga etme

İmam Hanbel: Kadın evde kraliçedir, sakın onunla, o makam için kavga etme

İmam Ahmed bin Hanbel'in evlenecek olan oğluna her gencin dinelemesi gereken nasiihatleri... ''Kadın evde kraliçedir, sakın onunla, o makam için kavga etme.''
Boğaziçi Film Festivali'nde ''Fincancı'' gerilimi! ''O kadın TSK'ya iftira attı''

Boğaziçi Film Festivali'nde ''Fincancı'' gerilimi! ''O kadın TSK'ya iftira attı''

Oyuncu Burak Haktanır, Boğaziçi Film Festivali'nde aldığı ödülü Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf eden yönetmen Özcan Alper'e sert tepki gösterdi.
Bir anda yayın akışının dışına çıktı: TRT spikerinin sözleri gündem oldu!

Bir anda yayın akışının dışına çıktı: TRT spikerinin sözleri gündem oldu!

TRT spikeri Deniz Demir’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için kullandığı sözler sosyal medyada gündem oldu.
Güney Kore'de 'Cadılar Bayramı' dehşeti! 151 kişi öldü

Güney Kore'de 'Cadılar Bayramı' dehşeti! 151 kişi öldü

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 'Cadılar Bayramı' kutlamalarında yaşanan izdihamda 151 kişi hayatını kaybetti.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş