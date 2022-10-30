Zeydan Karalar’dan tepki çeken hareket! Türk bayrağını yere attı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 29 Ekim kutlamaları sırasında elindeki Türk bayrağını yere attı. Karalar’ın bu hareketi sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü, Adana'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Adana Büyükşehir Belediyesinin Başkanı Zeydan Karalar, 29 Ekim kutlamaları sırasında sahneye çıkarken eline verilen 2 Türk bayrağından birisini yere attı.
Karalar'ın iki bayraktan birisini yere atması sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.