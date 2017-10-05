Zeybekci, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Kuçkarov ile görüştü

05.10.2017 11:01:46

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov ile bir araya geldi.

Ekonomi Bakanlığındaki görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak ay sonunda Türkiye'ye gelecek Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in ziyareti öncesi iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.