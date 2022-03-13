Zelenskiy, yaralı Ukrayna askerlerini ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında yaralanan askerleri ziyaret etti.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'yı savunan yaralı askerleri hastanede ziyaret etti." ifadesi kullanıldı.

Devlet Başkanı'nın, yaralı askerleri hangi hastanede ziyaret ettiğine dair bilgi paylaşılmayan açıklamada,

Zelenskiy'in yaralı askerlere, "Çocuklar çabuk iyileşin. İnanıyorum ki herkes için en iyi hediye ortak zaferimiz olacak." dediği aktarıldı.