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Zelenskiy, yaralı Ukrayna askerlerini ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında yaralanan askerleri ziyaret etti.

2022-03-13 21:43:59

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'yı savunan yaralı askerleri hastanede ziyaret etti." ifadesi kullanıldı.

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Devlet Başkanı'nın, yaralı askerleri hangi hastanede ziyaret ettiğine dair bilgi paylaşılmayan açıklamada,

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Zelenskiy'in yaralı askerlere, "Çocuklar çabuk iyileşin. İnanıyorum ki herkes için en iyi hediye ortak zaferimiz olacak." dediği aktarıldı.

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