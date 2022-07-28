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Zelenskiy ve eşi Zelenska'nın pozlarına tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi First Lady Olena Zelenska, ünlü moda dergisi Vogue'a konuştu. Çiftin Vogue dergisine verdiği pozlar gündem oldu.

2022-07-28 08:58:56

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılara devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy'nin eşi First Lady Olena Zelenska moda dergisi Vogue'a konuştu, ikilinin fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

First Lady ve iki çocuk annesi Zelenska, Kiev'de yüz yüze yapılan röportajda yaklaşık 20 yıllık evliliğini, Rusya'nın saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocuklarını dramını ele aldı.

Bir tercüman aracılığıyla kendi dilini konuşan Zelenska, "Bunlar hayatımın ve her Ukraynalının en korkunç ayları oldu" dedi. Zelenska, "Açıkçası kimsenin duygusal olarak nasıl idare ettiğimizin farkında olduğunu sanmıyorum. Zafer için sabırsızlanıyoruz. Kazanacağımızdan şüphemiz yok ve bizi devam ettiren de bu." açıklamasında bulundu. Çiftin Vogue'a verdiği pozlar sosyal medyada gündem olurken çok sayıda tepki geldi. Kullanıcılardan biri, "Ukraynalılar ölürken Zelenskiy: 'Hadi moda dergisine poz verelim' şeklinde tepkisini dile getirirken bazı kullanıcılar ise yayımlanan fotoğrafları farklı dünya liderlerini de montajlayarak paylaştı

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