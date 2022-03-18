DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Gelecek sezon Avrupa'da kaç takım Türkiye'yi temsil edecek?
Maçın son dakikalarına damga vuran Jordi Alba ne yaptı? Jordi Alba Kimdir?
Maçın son dakikalarına damga vuran Jordi Alba ne yaptı? Jordi Alba Kimdir?
Mahkum 14. bölüm tek parça izle | Fox Tv Mahkum yeni bölüm tek parça izle | Mahkum Fırat ve Barış vuruldu!
ABD: Çin’in Atlantik kıyısına bir üs kurmasını engellemeliyiz
ASELSAN, iş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası ödüle layık görüldü
Ukrayna: Kremlin Esed rejiminin birliklerini savaşa dahil etmek istiyor
GENİŞ ÖZET| Galatasaray 1-2 Barcelona maç sonucu
Rus - Ukrayna savaşının maliyeti ortaya çıktı
İstanbul'da okullar tatil mi? 18 Mart İstanbul'da okullar tatil mi edildi? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması
Biden: Putin'in zalimlikleri ve askerlerinin yaptıkları insanlık dışı
Sadakatsiz 52. bölüm ful HD izle | Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm tek parça | Sadakatsiz son bölüm özeti
AB'den kripto para uyarısı
Oğlum 6. bölüm tek parça izle | Show TV Oğlum dizisi yeni bölüm izle | Oğlum son bölümde neler oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

“Zelenski bir hırsı yüzünden mahvetti ülkesini”

BluTV ekranlarında yayınlanan, 40'ın yeni bölümüne ünlü şarkıcı Serdar Ortaç konuk oldu. Serdar Ortaç 40'ta çocukluğundan ailesine, özel hayatından, sanat dünyasına, şarkılarına, Türkiye gündemine dair pek çok soruyu yanıtladı. Ortaç; Rusya-Ukrayna savaşı hakkında ' Ukrayna başkanı 40 yaşındamı adam? Bir hırsı yüzünden mahvetti ülkesini halbuki uzlaşa bilirdi illa git Rusya'ya katıl demiyoruz ki ona NATO'ya girme tamam Rusya'yı kov ama NATO'yu da kov adam diyorki sınırıma yaklaşma diyo' açıklamalarında bulundu.

2022-03-18 03:25:45
“Bizlere lütfen kadınlarımız demeyiniz”

“Bizlere lütfen kadınlarımız demeyiniz”

İBB CHP Meclis Üyesi Tuğba Dönmez, 'Konuşmalarınızda bizlere hitap ederken 'kadınlarımız' demeyiniz. Biz hiçbirinizin kadını değiliz.' sözleriyle belediye meclisindeki erkek üyeleri uyardı.
Yaşar Alptekin: Bana böyle şeylerle gelmeyin yutmam

Yaşar Alptekin: Bana böyle şeylerle gelmeyin yutmam

İstanbul Arnavutköy’deki Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi’nde müftülüğün düzenlediği etkinliğe katılan Yaşar Alptekin “Kadına para verirsiniz, uyuşturucuya para verirsiniz. Sizi cehenneme götürecek ne kadar çok şey varsa parayla” dedi. Alptekin’in sözlerine öğrenciler tepki gösterince Alptekin, öğrencilere, “Genelev kadınında bahsediyorum” dedi.
Ali Babacan'dan göçmen açıklaması: Sizi Kimse Gönderemez

Ali Babacan'dan göçmen açıklaması: Sizi Kimse Gönderemez

Ankara’nın Sincan ilçesinde buluşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ana dilde eğitimden Suriyelilerin geri gönderilmesine kadar tepki çeken açıklamalarda bulundu.
Sarıgül sinirlenip masaya vurdu, sunucu neye uğradığını şaşırdı!

Sarıgül sinirlenip masaya vurdu, sunucu neye uğradığını şaşırdı!

Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı bir programda masaya vurarak karşısındaki gazeteci Zeynep Uzun'u korkuttu.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş