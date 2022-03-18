“Zelenski bir hırsı yüzünden mahvetti ülkesini”

BluTV ekranlarında yayınlanan, 40'ın yeni bölümüne ünlü şarkıcı Serdar Ortaç konuk oldu. Serdar Ortaç 40'ta çocukluğundan ailesine, özel hayatından, sanat dünyasına, şarkılarına, Türkiye gündemine dair pek çok soruyu yanıtladı. Ortaç; Rusya-Ukrayna savaşı hakkında ' Ukrayna başkanı 40 yaşındamı adam? Bir hırsı yüzünden mahvetti ülkesini halbuki uzlaşa bilirdi illa git Rusya'ya katıl demiyoruz ki ona NATO'ya girme tamam Rusya'yı kov ama NATO'yu da kov adam diyorki sınırıma yaklaşma diyo' açıklamalarında bulundu.