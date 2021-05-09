Zeki Alasya: Yaptıklarımla mutlaka yaşayacak
Zeki Alasya, vefatının 6. yılında anılıyor. Alasya, vefatından önce bir röportajda, “Öldüğüm zaman, maddi varlığım olarak ölmüş olacağım, ama yaptıklarımla mutlaka yaşayacak Zeki Alasya” demişti.
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ERZURUM
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Zeki Alasya, vefatının 6. yılında anılıyor. Alasya, vefatından önce bir röportajda, “Öldüğüm zaman, maddi varlığım olarak ölmüş olacağım, ama yaptıklarımla mutlaka yaşayacak Zeki Alasya” demişti.
Filistinli baba gözaltına alınırken küçük kızı, 'Baba beyaz oyuncağım nerede?' diye sordu
Kudüs’ün Wadi al-Lawz bölgesinde İsrail güçleri, Cihad Qus adlı Filistinliyi Kudüs’teki eylemler nedeniyle bir eve baskın yaptığı anları kaydettiği gözaltı görüntülerini paylaştı.Görüntüde Filistinli babanın evinden çıkarılırken küçük kızı, 'Baba beyaz oyuncağım nerede?' diye soruyor. Görüntülerde çocuğun, “Baba sana sormak istiyorum, beyaz oyuncağım nerede?” dediği duyuluyor. Filistinli baba ise kızının sorusuna gülümseyerek cevap verdiği görülüyor. İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çeşitli mahallelerinde 20 günü aşkın süren protesto eylemleri nedeniyle baskın ve gözaltıları devam ediyor.
Tarihin en unutulmaz performanslarından birini sunan Nadia Comaneci'nin hikayesi...
Montreal 1976’da Olimpiyat sahnesine ilk kez çıkan 14 yaşındaki Nadia Comaneci, oyunlarda 10 tam puan almayı başaran ilk jimnastikçi olarak ismini tarihe altın harflerle yazdırdı. Dünya çapında büyük bir üne kavuşan Comaneci, jimnastik sporunun da altın çağını başlatan isim oldu.