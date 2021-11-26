Zamanı durduran performans
Fransız dansçı ve koreograf Yoann Bourgeois'nın Paris'te yer alan anıt mezar Panthéon'da sergilediği sanat performansı “The Mechanics of History” dünya çapında büyük yankı uyandırdı.
Fransız dansçı ve koreograf Yoann Bourgeois'nın Paris'te yer alan anıt mezar Panthéon'da sergilediği sanat performansı “The Mechanics of History” dünya çapında büyük yankı uyandırdı.
Horoz yılanı görünce arazi oluyor, cesur anne tavuk ise yavrularını yılana kaptırmıyor
Nerede çekildiği bilgisi bulunmayan videoda anne tavuk, civcivler ve birkaç tane ördek yavrusunun bulunduğu yere giren kobra yılanıyla ölüm kalım savaşı veriyor. Horoz arazi olurken, yılan anne tavuğun cesur direnişinin ardından yuvayı terk etmek zorunda kalıyor.