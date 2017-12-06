Zafer Biryol yeniden gözaltına alındı

06.12.2017 14:53:42

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Eski futbolcu Zafer Biryol, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece "adli kontrol şartıyla" serbest bırakılan eski futbolcu Zafer Biryol'un savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındığı öğrenildi. ByLock kullanıcısı olduğu ve Fethullah Gülen'in çağrılarının ardından kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığı tespit edilen Biryol'un, savcılığın yakalama kararı üzerine gözaltına alındıktan sonra doğrudan Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiği belirtildi.Profesyonel sporculuk kariyerinde Göztepe, Konyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Bursaspor ve Mersin İdmanyurdu gibi takımlarda top koşturan Zafer Biryol, geçtiğimiz günlerde Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından "adli kontrol şartı" ile serbest bırakılmıştı.(Sadık Kahraman/İHA)