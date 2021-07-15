Zafer Algöz kimdir?

Usta oyuncu Zafer Algöz, 1961 yılı 30 Ağustos günü Kars'ta dünyaya gelmiştir. Daha sonra henüz 14 yaşındayken Bursa Devlet Tiyatrosu bünyesinde açılan Gençlik Kursları'nda tiyatro eğitimi almaya başlamıştır. 1980 yılında ise Ankara Devlet Konservatuarı'nda Tiyatro bölümü kazanan Zafer Algöz, öğrenimine burada devam etmiştir.
Zafer Algöz, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldukta sonra tiyatro hayatına Bursa Devlet Tiyatrosu'nda başlamıştır. 1989 yılında ise İstanbul'a gelip, İstanbul Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başlamıştır. Birçok tiyatro yapımında, sinema filminde ve dizide rol alan Zafer Algöz, halen çok izlenen filmlerin vazgeçilmez karakterlerindendir.
Bunun yanı sıra League of Legends adı verilen MOBA oyununda Türkiye sunucusu açılışa özel olarak Ganplank adlı şampiyonun Barboros adlı kostümünü seslendirmiştir.
Youtube platformunda da oldukça etkin olan Zafer Alagöz 2019 yılından beri Can Yılmaz ile birlikte içerikler hazırlamaktadır. Youtube'ın yanı sıra Burda Olan Burda Kalır adli tiyatro oyununda da sahneye çıkmaktadır.
Zafer Algöz oynadığı tiyatro oyunları ile de adından oldukça söz ettirmektedir. 2010 yılında Vahşet Tanrısı tiyatrosunda oynadığı rol ile 10.Lions Tiyatro Ödülleri'nde En İyi Erkek Komedi Oyuncusu seçilmiştir.
Zafer Algöz'ün rol aldığı filmler ve diziler;
2020 - Tutunamayanlar
2020 - Karakomik Filmler 2
2019 - Karakomik Filmler
2018 - Börü
2018 - Muhteşem İkili
2018 - Görevimiz Tatil
2018 - ARİF V 216
2017- Deli Aşk
2016- Hayatımın Aşkı
2016- Kaçma Birader
2015- Ali Baba Ve Yedi Cüceler
2014/2015 - Küçük Ağa (dizi)
2014 - Tut Sözünü
2014 - Pek Yakında
2014 - Mihrap Yerinde
2012 - Sultan
2012 - Uzun Hikaye
2012 - İbreti Ailem
2011 - Mor Menekşeler
2011 - Dedemin İnsanları
2011 - Leyla ile Mecnun
2010 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
2010 - Mükemmel Çift
2010 - Yahşi Batı
2009 - Umut
2008 - A.R.O.G
2007 - Cumhur Cemaat
2007 - Kurtlar Vadisi Pusu
2006 - Hasret
2006 - Umut Adası
2006 - Sınav
2005 - Kapıları Açmak
2005 - O Şimdi Mahkum
2003 - Çınaraltı
2003 - Esir Şehrin İnsanları
2001 - Cesur Kuşku
2000 - Evdeki Hesap
1999 - Duruşma
1999 - Salkım Hanımın Taneleri
1998 - Utanmaz Adam
1997 - Komşu Komşu
1997 - Ağır Roman
1996 - Televizyon Çocuğu
1995 - Oğlum Adam Olacak
1992 - Saygılar Bizden
Zafer Algöz'ün rol aldığı tiyatro oyunları;
2011 - Münasebetsiz : Francis Vebe - Donkişot Tiyatro
2009 - Vahşet Tanrısı : Yasmina Rezzan - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2008 - Amadeus : Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2005 - Çok Yaşa Komedi : Anton Çehov - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1998 - Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1997 - Ay Işığında Şamata : Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1996 - Babaanem Yüz Yaşında
1993 - Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1995 - IV. Murat: Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1994 - Tanrı : Woody Allen - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1994 - Karanlıkta Komedi : Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1994 - Bina (oyun) : Behiç Ak - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1992 - Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1993 - Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1992 - Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1991 - Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner- İstanbul Devlet Tiyatrosu
1990 - Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bişey Oldu : Larry GelbertBert Shevelove - İstanbul
Devlet Tiyatrosu:
1989 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1989 - Ballar Balını Buldum (Yunus Emre) : Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1986 - Kısmet (oyun) : Erhan Gökgücü - Bursa Devlet Tiyatrosu
1986 - Akıllı Tavşan : Nezihe Araz - Bursa Devlet Tiyatrosu