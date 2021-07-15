Zafer Algöz kimdir?

Birçok filmde, dizide ve programda boy gösteren Zafer Algöz, yaptığı çalışmaların yanı sıra hayat hikayesi ile de oldukça merak konusu. İşte tüm detayları ile Zafer Algöz’ün hayat hikayesi ve sanat kariyeri

Usta oyuncu Zafer Algöz, 1961 yılı 30 Ağustos günü Kars'ta dünyaya gelmiştir. Daha sonra henüz 14 yaşındayken Bursa Devlet Tiyatrosu bünyesinde açılan Gençlik Kursları'nda tiyatro eğitimi almaya başlamıştır. 1980 yılında ise Ankara Devlet Konservatuarı'nda Tiyatro bölümü kazanan Zafer Algöz, öğrenimine burada devam etmiştir.

Zafer Algöz, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldukta sonra tiyatro hayatına Bursa Devlet Tiyatrosu'nda başlamıştır. 1989 yılında ise İstanbul'a gelip, İstanbul Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başlamıştır. Birçok tiyatro yapımında, sinema filminde ve dizide rol alan Zafer Algöz, halen çok izlenen filmlerin vazgeçilmez karakterlerindendir.

Bunun yanı sıra League of Legends adı verilen MOBA oyununda Türkiye sunucusu açılışa özel olarak Ganplank adlı şampiyonun Barboros adlı kostümünü seslendirmiştir.

Youtube platformunda da oldukça etkin olan Zafer Alagöz 2019 yılından beri Can Yılmaz ile birlikte içerikler hazırlamaktadır. Youtube'ın yanı sıra Burda Olan Burda Kalır adli tiyatro oyununda da sahneye çıkmaktadır.

Zafer Algöz oynadığı tiyatro oyunları ile de adından oldukça söz ettirmektedir. 2010 yılında Vahşet Tanrısı tiyatrosunda oynadığı rol ile 10.Lions Tiyatro Ödülleri'nde En İyi Erkek Komedi Oyuncusu seçilmiştir.

Zafer Algöz'ün rol aldığı filmler ve diziler;

2020 - Tutunamayanlar

2020 - Karakomik Filmler 2

2019 - Karakomik Filmler

2018 - Börü

2018 - Muhteşem İkili

2018 - Görevimiz Tatil

2018 - ARİF V 216

2017- Deli Aşk

2016- Hayatımın Aşkı

2016- Kaçma Birader

2015- Ali Baba Ve Yedi Cüceler

2014/2015 - Küçük Ağa (dizi)

2014 - Tut Sözünü

2014 - Pek Yakında

2014 - Mihrap Yerinde

2012 - Sultan

2012 - Uzun Hikaye

2012 - İbreti Ailem

2011 - Mor Menekşeler

2011 - Dedemin İnsanları

2011 - Leyla ile Mecnun

2010 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

2010 - Mükemmel Çift

2010 - Yahşi Batı

2009 - Umut

2008 - A.R.O.G

2007 - Cumhur Cemaat

2007 - Kurtlar Vadisi Pusu

2006 - Hasret

2006 - Umut Adası

2006 - Sınav

2005 - Kapıları Açmak

2005 - O Şimdi Mahkum

2003 - Çınaraltı

2003 - Esir Şehrin İnsanları

2001 - Cesur Kuşku

2000 - Evdeki Hesap

1999 - Duruşma

1999 - Salkım Hanımın Taneleri

1998 - Utanmaz Adam

1997 - Komşu Komşu

1997 - Ağır Roman

1996 - Televizyon Çocuğu

1995 - Oğlum Adam Olacak

1992 - Saygılar Bizden

Zafer Algöz'ün rol aldığı tiyatro oyunları;

2011 - Münasebetsiz : Francis Vebe - Donkişot Tiyatro

2009 - Vahşet Tanrısı : Yasmina Rezzan - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2008 - Amadeus : Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2005 - Çok Yaşa Komedi : Anton Çehov - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1998 - Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1997 - Ay Işığında Şamata : Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1996 - Babaanem Yüz Yaşında

1993 - Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1995 - IV. Murat: Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1994 - Tanrı : Woody Allen - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1994 - Karanlıkta Komedi : Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1994 - Bina (oyun) : Behiç Ak - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1992 - Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1993 - Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1992 - Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1991 - Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner- İstanbul Devlet Tiyatrosu

1990 - Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bişey Oldu : Larry GelbertBert Shevelove - İstanbul

Devlet Tiyatrosu:

1989 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1989 - Ballar Balını Buldum (Yunus Emre) : Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1986 - Kısmet (oyun) : Erhan Gökgücü - Bursa Devlet Tiyatrosu

1986 - Akıllı Tavşan : Nezihe Araz - Bursa Devlet Tiyatrosu