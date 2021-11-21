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''Z kuşağı hapı yutmuş''

Okan Bayülgen’in sunduğu Muhabbet Kralı programına konuk olan Sosyolog Prof. Dr. Barış Erdoğan, Z kuşağı için hapı yutmuş ifadelerini kullandı.  

2021-11-21 11:54:21

Haber Global'de yayınlanan ‘Muhabbet Kralı' programında Okan Bayülgen, sosyolog Prof. Dr. Barış Erdoğan'ı konuk etti.

Erdoğan “Z Kuşağı'na ‘hapı yutmuş kuşak' diyorum. Birincisi geçen sene 128 bin çocuk antidepresan almış, gerçek anlamında hapı yutmaktan bahsediyorum. İkinci olarak ise sorunları çözmesini bilemeyen, iki insanla nasıl konuşulacağını bilmeyen bir nesil çıkıyor ortaya." diye konuştu.

Okan Bayülgen de Erdoğan'ın sözlerinin ardından “Z kuşağından hiç hazzetmiyorum. Z'nin bir bölümünü çok seviyorum. Bir bölümüyle de ölünceye kadar düzenli olarak kafa bulmak istiyorum ve Alfa'yı kurtarmak istiyorum” diye konuştu.

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