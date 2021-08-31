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Yüzlerce Bisikletli 30 Ağustos Zafer Bayramını Kutladı

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı için bir araya gelen bisikletliler güzel görüntüler oluşturdu.

2021-08-31 12:18:50
Gelin Ve Damat Düğüne Bisiklet İle Geldi

Gelin Ve Damat Düğüne Bisiklet İle Geldi

Bisiklet İnisiyatifi İzmir üyeleri Aysu ve Mustafa çifti araba konvoyu yerine bisikleti seçti.
Selde hurdaya dönen araçlar

Selde hurdaya dönen araçlar

Selde hurdaya dönen araçlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyorKastamonu'da 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde yüzlerce araç hasar gördü.
Uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

Denizli'de, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 19’u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik yaklaşık 1 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin kaldıkları adresleri belirleyen polis, dün, eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 200 polisin 25 adrese yaptığı baskınlarda, 21 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette paketlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde, 6 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Evde yapılan aramalarda, çelik kasadaki torbalar içerisinde 200 bin TL, yastık içerisine gizlenmiş 70 bin TL ile çok sayıda altın ve bileziğe el konuldu. Evin önünde bulunan bir ağacın kovuğunda da bir miktar bonzai ile 2 hassas terazi ele geçti. Ev etrafında çok sayıda güvenlik kamerası ile şüphelilerin çevre kontrolü sağladıkları belirlendi.
Aracına çarpan trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalışırken görüntülendi

Aracına çarpan trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalışırken görüntülendi

Olay, 17 Ağustos’ta Amasya ili Kızılca Kayabaşı İstasyonu'nda meydana geldi. Dursun Arslan (71), yönetimindeki 05 AU 421 plakalı otomobille çift yönlü bariyer olan hemzemin geçide geldi. İkaz lambalarının yanmasına rağmen ilk bariyerin açık olan bölümünden geçen Arslan, diğer bariyeri kaldırmak için aracından indi. Ancak bu sırada Dursun Arslan, trenin geldiğini gördü. Bir eliyle bariyeri kaldırmaya çalışırken, diğer eliyle de trenin makinistine durması için el salladı. Samsun yönüne giden yük trenini Dursun Arslan’ın otomobiline çarptı. Trenin sürüklediği otomobil şarampole yuvarlandı. Dursun Arslan ise son anda kaçarak kurtuldu. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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