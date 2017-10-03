03.10.2017 09:53:09

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Mersin'in Silifke ilçesinde yüzlerce balık sahile vurdu. Kum Mahallesi'nde meydana gelen balık ölümleri vatandaşları endişelendirdi.Sahil kenarında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yüzlerce balığın ölmesi, olayı gören vatandaşları endişelendirdi.Vatandaşların Silifke Emniyet Müdürlüğüne haber vermesi ile olay yerine gelen İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü mühendisleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler incelemede bulundu. Mühendisler, balık ölümleriyle ilgili ölü balıkların numunesi ile su numunesi alarak gerekli tespitleri yapmak ve nedenini araştırmak üzere laboratuvarlara göndereceklerini belirttiler.Sahil kenarına vuran balıkları ilk gören Mustafa Çalışkan, "Sabah denize girmek için sahile geldik. Yüzlerce balığı kıyıda görünce şaşırdık. Bu durumdan dolayı endişe duyuyoruz. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Bu balıkların neden öldüğü konusunda bir fikrim yok" dedi.Silifke'de sahil kenarına vuran ölü balıkların ölüm sebebine ilişkin yetkili ağızlardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.(Murat Şengi / İHA)