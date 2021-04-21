Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi sorusuna Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş bir açıklama geldi. Binlerce veli ve öğrenci yüz yüze sınavların ertelenmesi için seslerini duyurmaya çalışıyordu. .Peki Sınavlar ertelendi mi? Ortaokul-Lise sınavları ertelendi mi? Rekor kıran korona vaka sayılarından sonra sınavlarda ertelemenin artık kaçınılmaz olduğu dile getiriliyordu. Bakan Selçuk açıklamasında 'Hocalarımız bunların ertelenmesi gerekir derse hiç tereddüt etmez erteleriz.' dedi.

Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi sorusuna Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş bir açıklama geldi. Binlerce veli ve öğrenci yüz yüze sınavların ertelenmesi için seslerini duyurmaya çalışıyordu. .Peki Sınavlar ertelendi mi? Ortaokul-Lise sınavları ertelendi mi? Rekor kıran korona vaka sayılarından sonra sınavlarda ertelemenin artık kaçınılmaz olduğu dile getiriliyordu. Bakan Selçuk açıklamasında "Hocalarımız bunların ertelenmesi gerekir derse hiç tereddüt etmez erteleriz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan milyonlarca öğrenci ve ailesnin merakla beklediği açıklama geldi. Koronavirüs vaka sayıları 60 binin üstünde seyrederken ve her gün vefat sayıları artarken yüz yüze sınava gitmek istemeyen öürenciler sınavlar ertelensin çağrısında bulunuyordu. Bakan Selçuk'tan sınavların ertelenmesine ilişkin flaş bir açıklama geldi. Peki Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi? Ortaokul-Lisede sınavlar ertelendi mi?

YÜZ YÜZE SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?

Bakan Selçuk yüz yüze sınavlar eretlenecek mi? Okullarda sınavlar ne zaman yapılacak? sorularına şöyle yanıt verdi: Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz. O yüzden açıp kapatmalar oluyor. 3 Mayıs'taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız. Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız." Bakan Selçuk'un açıklamasından sonra okullarda yüz yüze sınavların ertelenip ertelenmeyeceği ilerleyen zamanlarda belli olacak.

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınavların ertelenmesini bekleyen binlerce lise öğrencisi sosyal medya platformlarından seslerini duyurmaya çalışıyor. Sınavların yüz yüze yapılacağı için endişeli olan binlerce öğrenci ve veli Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a seslerini duyurmak için Twittter'dan binlerce mesaj attı. Yüz yüze sınavların erteleneceğine dair umutlarını yitiren öğrenciler sınavlara hazırlanmak için kolları sıvadı. Ortaokul öğrencileri iyi bir liseye yerleşmek için, lise öğrencileri de iyi bir üniversiteye yerleşmek için sınavlardan iyi bir puan alarak avantaj sağlamak istiyor. Peki 2. dönem 1. lise sınavlı ne zaman yapılacak? İşte 2. dönem lise sınav tarihi; Liselerde 2. dönem 1. sınavlar 3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak.

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