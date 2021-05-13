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Yüz binden fazla Müslüman bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

Yüz binden fazla Müslüman Ramazan Bayramı namazını, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da eda etti. Doğu Kudüs'teki Filistinliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı için Harem-i Şerif'e akın etti. Filistinliler, ramazan ayının son günlerinde İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Mescid-i Aksa'yı tamamen doldurdu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 100 binden fazla kişinin bayram namazını kılmak için Harem-i Şerif'e geldiği belirtildi. Bayram namazının ardından Filistinli Müslümanlar tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

2021-05-13 10:08:25
Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
İsrail’in Gazze’ye attığı füze TRT Arapça muhabirinin bulunduğu bölgenin yakınına düştü

İsrail’in Gazze’ye attığı füze TRT Arapça muhabirinin bulunduğu bölgenin yakınına düştü

TRT Arapça Kanalının muhabirlerinden Sami Berhum, Gazze'den canlı yayındayken bulunduğu yerin yakınlarına İsrail tarafından saldırı düzenlendi.
Avusturya’da Türk ve Filistin bayraklı binlerce gösterici yürüdü: 'Bugün her yer Şeyh Cerrah'

Avusturya’da Türk ve Filistin bayraklı binlerce gösterici yürüdü: 'Bugün her yer Şeyh Cerrah'

Avusturya’nın başkenti Viyana’da toplanan binlerce gösterici, İsrail’in başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Kentin önemli caddelerinden Mariahilfer’de toplanan göstericiler, Filistin ve Türk bayraklarının yanı sıra 'Özgür Filistin', 'İsrail'in saldırıları sona ersin', 'Apartheid İsrail', yazılı pankartlar taşıdı. Daha sonra göstericiler İnsan Hakları Meydanı’na kadar yürüdü. Burada oluşturulan platformda yapılan konuşmalarda İsrail’in başta Mescidi Aksa olmak üzere Gazze'ye yaptığı saldırılara son vermesi çağrısında bulunuldu. Konuşmacılar özellikle Şeyh Cerrah Mahallesi’nde Filistinlilerin işgalci İsrailli yerleşimciler tarafından evlerinden edilmesine tepki göstererek 'bugün her yer Şeyh Cerrah' sloganları attı.
İstanbul’da ''Allahu Ekber'' sesleri: Yüzlerce kişi İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı

İstanbul’da ''Allahu Ekber'' sesleri: Yüzlerce kişi İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi İstanbul’da da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için sokaklara çıktı. İstanbul’da yüzlerce İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı.
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İHH Ramazan
İHH Ramazan