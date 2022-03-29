Yürüyüş yapmanın inanamayacağınız 30 etkisi

Her gün yürümek, belirli kanser türlerini geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Amerikan Kanser Derneği tarafından, ortalama yaşı 69 olan yaklaşık 140.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, ortalama veya hızlı tempoda yürümenin daha düşük meme ve kolon kanseri riski ile bir ilişkisi olduğunu keşfetti. Araştırmacılar, gerçekten her düzeyde yürümenin ölüm riskini azaltabileceği sonucuna vardı. Haftada iki saat kadar az yürüyen insanların bile, hiç fiziksel aktivite yapmayanlara göre ölme olasılığı daha düşüktü. JAMA Internal Medicine'de yayınlanan 2016 tarihli bir araştırma, egzersizin 13 tür kanser riskini azaltabileceğini buldu. Yürümenin kanser riskini azaltmada dolaylı bir etkisi olabilir. Egzersiz kilo kaybına neden olabilir. Obezite kanser için önemli bir risk faktörüdür ve Kanseri Önleme Vakfı'na göre, sadece birkaç yıl içinde hastalığın önde gelen nedeni olması bekleniyor.