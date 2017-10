Yürüyen merdivenleri kullanmayanlara hediye

03.10.2017 14:08:26

Sağlık Bakanlığı, hareketli yaşamın önemini vurgulamak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Ankara metrosunda yürüyen merdiven yerine normal merdivenleri kullanan vatandaşlara hediyeler verdi.

Bakanlık, 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında hareketli yaşamın önemini vurgulamak için "Her gün 10 bin adım" çağrısını yineleyerek toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Sağlığınız İçin Hareketi Seçtiniz" etkinlikleri düzenledi.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, bu kapsamda 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki Ankara metrosunda etkinlik yaptı.

Etkinlikte, Ankara metrosunda yürüyen merdiven yerine normal merdivenleri kullanan vatandaşları metro istasyonunun çıkışında Bakanlık yetkilileri karşıladı. Vatandaşları sağlıklı yaşamı seçtikleri için tebrik eden yetkililer, gün içinde yeterli fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekti. Hareketli yaşamı tercih eden vatandaşlara, çeşitli hediyeler verildi.

Normal merdivenleri tercih eden vatandaşlardan 75 yaşındaki Mehmet Vural, her gün en az bir saat yürümeye çalıştığını belirterek, yürüyüşü tempolu yapmaya çalıştığını ve 10 bin adım atmaya özen gösterdiğini ifade etti.

Vatandaşlardan Elvin Ergün de bugün yaklaşık 13 bin adım attığını anlatarak, sağlık için yeterli fiziksel aktivite yapılması gerektiğini dile getirdi. Özellikle kalp ve damar hastalıklarından korunmada yürüyüşün önemli olduğu değerlendirmesinde bulunan Ergün, 10 bin adım atamayanların da otobüsten iki durak önce inerek yürüyüş yapabileceklerini söyledi.

-Süper Lig takımlarından destek

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tolga Akkuş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerden birinin metro istasyonlarındaki yürüyen merdiven yerine normal merdivenleri tercih eden vatandaşlara yönelik olduğunu anımsatarak, "Biz, metroda normal merdivenlerle çıkanlara bir süpriz yaparak stant kurduk. Yürüyen merdivenleri tercih etmeyenlere çeşitli hediyeler ve sağlıklı yaşamla ilgili broşürler veriyoruz. Vatandaşlarımızı, sağlık yaşam için her gün 10 bin adım atmaya bir kez daha davet ediyoruz." diye konuştu.

İkinci bir etkilik olarak, 81 ilde sağlık çalışanları tarafından video çekimi yaparak sağlıklı yaşama yönelik mesajlar verdiklerini anlatan Akkuş, bu videoların YouTube'da yayımlandığını aktardı. Akkuş, "Bir başka etkinlik olarak da Süper Lig'de tüm klüplerimiz 'Her gün on bin adım' yazılı pankartlarla çıktı. Dördüncü olarak da Süper Lig'de oynayan 18 takımımız bu hafta 'Her gün on bin adım' temalı tweet atıyorlar." dedi.

Akkuş, yarın da Ankara Harikalar Diyarı'nda şenlik düzenleneceğini belirterek, tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.