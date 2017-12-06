Yurtta kar yağışı

06.12.2017 15:09:50

Düzce'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Şehir genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, günlük hayatı etkiliyor.

D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinin ile Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde etkili olan kar, yer yer ulaşımı güçleştiriyor.

D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Hiciz ve Kabalak rampalarında da yoğun kar yağışı görülüyor.

Kar kalınlığı merkezinde merkezinde 10 santimetre, Bolu Dağı'nda 35 santimetre, yüksek kesimlerdeki Topuk Yaylası, Güzeldere ve Tepeköy mevkilerinde ise 30 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar küreme ve yol tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Öte yandan D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolu çevresi drone ile havadan görüntülendi. Bölgedeki kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

- Bartın'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Bartın'da da gece başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaz büründü.



Ulus ilçesi Küre Dağları Milli Parkı eteklerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla gece saatlerinde kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı.

İlçeye bağlı Şirinler, Elmacık ve Isırganlı köylerinde yaklaşık yarım metreye ulaşan kar kalınlığı, ortaya güzel görüntüler de çıkardı.

Köy yollarında ise kar nedeniyle sürücülerin ulaşımda güçlük çektiği görüldü.

Yine Merkez ilçeye bağlı Arıt ve Aydınlar köyünün yüksek kesimlerine yağan kar, köy yollarını kapladı.