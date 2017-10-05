05.10.2017 08:59:34

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı, Doğu Anadolu'nun doğusunun çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23Bursa: Az bulutlu 23İzmir: Az bulutlu ve açık 26Adana: Az bulutlu ve açık 31Antalya: Az bulutlu ve açık 29Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22Trabzon: Parçalı bulutlu 21Erzurum: Parçalı bulutlu 15Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25