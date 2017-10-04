04.10.2017 09:03:58

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Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu bugün şöyle.Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 20İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 22İzmir: Az bulutlu ve açık 26Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22Adana: Az bulutlu ve açık 31Antalya: Az bulutlu ve açık 28Samsun: Parçalı bulutlu 20Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 13Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26