Yurtta hava durumu

03.10.2017 08:54:55

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Artvin, Muş, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneybatıdan kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17İstanbul: Parçalı bulutlu 20İzmir: Az bulutlu ve açık 25Adana: Parçalı ve az bulutlu 32Antalya: Az bulutlu ve açık 29Samsun: Parçalı çok bulutlu 20Trabzon: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 12Diyarbakır: Parçalı bulutlu 28