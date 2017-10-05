Yurt genelinde hava durumu

05.10.2017 09:26:35



Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı, Doğu Anadolu'nun doğusunun çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23



Bursa: Az bulutlu 23



İzmir: Az bulutlu ve açık 26



Adana: Az bulutlu ve açık 31



Antalya: Az bulutlu ve açık 29



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22



Trabzon: Parçalı bulutlu 21



Erzurum: Parçalı bulutlu 15



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25