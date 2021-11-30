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Yürekleri ağıza getiren bisiklet gösterisi

Bisikletin tutunma kollarına binerek çeşitli engellerden geçen adrenalin tutkunu izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

2021-11-30 11:24:44
Beylikdüzü: Parçalar kanepede yatarken üzerine düştü, ölümden döndü

Beylikdüzü: Parçalar kanepede yatarken üzerine düştü, ölümden döndü

Beylikdüzü'nde şiddetli lodos nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar karşı binanın pencerelerinden içeri girdikten sonra kanepede yatan kişinin üzerine düştü. Ölümden dönen kişi hafif şekilde yaralandı.
Ordu’da heyelan anı kamerada

Ordu’da heyelan anı kamerada

Ordu'nun Fatsa-Aybastı karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı

Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı

İzmit'te etkili olan fırtınada bir caminin minaresi yan yattı. Minarenin yıkılma ihtimaline karşı çevredeki binalar boşaltıldı. İzmit Arızlı Mahallesi'nde bulunan Arızlı Camii'nin minaresi, etkili olan fırtınaya dayanamayarak yan yattı. Minarenin yan yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve ekipleri geldi. Jandarma ekipleri, cami çevresinde bulunan risk altındaki binaların tahliye edilmesini sağladı. Ekipler, minarenin yerinden kaldırılması için çalışma yürütüyor.
Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı

Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı

Fenerbahçe otobüsüne İzmir'de şişe ve taşlı saldırıda bulunuldu.
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