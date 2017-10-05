Yunus Emre Enstitüsü Avrupa'da sahne aldı

05.10.2017 12:16:41

Geçtiğimiz Nisan ayında Kudüs ve Tel Aviv'de başlatılan Anadolu'nun Renkleri programı, Estonya, Letonya, Litvanya, Beyaz Rusya'da da devam ediyor. Bölgede program kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler Türk büyükelçilerinin katılımı ile açıldı.

Programda, Anadolu topraklarında yazılan dünyanın ilk yazılı barış antlaşmasından esinlenen müzik ve dans gösterisi Kadesh, geleneksel ve modern dansları harmanlayan ritmiyle izleyicileri büyülerken, gösteriye dünyaca ünlü ebru sanatçısı Garip Ay'ın perdeye yansıyan renkleri eşlik etti. Farklı etkinlikleri bünyesinde barındıran Anadolu'nun Renkleri, Estonya'da Tallinn Üniversitesi, Letonya'nın başkenti Riga'da Letonya Kültür Akademisi, Litvanya'da Vilnius Kongre Salonu ve Beyaz Rusya Minsk'te Devlet Sendika Binası gibi en seçkin salonlarda sanatseverlerle biraraya geldi.

LETONYA'DA ETKİNLİKLER

Anadolu'nun Renkleri programı kapsamında Letonya'da da kapsamlı etkinlikler düzenlendi. Türkiye'den gelen dans topluluğu sanatçıları ile Leton konservatuar öğrencileri Letonya Kültür Akademisi'nde ortak bir halk dansları atölyesi gerçekleştirdi. Ayrıca Letonya'nın başkenti Riga'daki Kültür Akademisi'nde Arnavut asıllı oyuncu ve akademisyen Şüküri Çavuşay, konservatuar öğrencileri ve tiyatro müdürünün katıldığı bir oyunculuk atölyesi düzenledi ve



öğrencilerle deneyimlerini paylaştı. Riga Büyükelçiliğinde Sanatçı Garip Ay tarafından gerçekleştirilen ebru gösterisi de katılımcıların beğenisini kazandı. Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkoloji Projesini yürüttüğü ve işbirliği içinde olduğu Vilnius Devlet Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi olan Ema Pavelkyte de Litvanca ve Türkçe şarkılar söyledi. Ardından Kadeş Dans Gösterisi de performansıyla beğeni topladı.