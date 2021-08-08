DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Suudi Arabistan'da Hamas yetkilisi Hudari'ye 15 yıl hapis!
Afganistan gerçekleri; ‘Rus general’ Raşit Dostum’un karanlık geçmişi
Trafikte Bisikletlilerin Yaşadığı Sorunlar Nasıl Çözümlenecek?
Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü
Altınok: Nagehan mı Altaylı mı deseler Ahmet Hakan derim!
İspanya Büyükelçiliği’nden kadın pilota Sabiha Gökçen’li övgü
İsrail hapishanelerindeki 'keyfi' tutuklular için kampanya
Bakan Gül: Yanan bölgelere bir çivi bile çakılmasına izin vermeyeceğiz
Bir vilayet daha Taliban’ın kontrolüne geçti
Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki ikinci yarışta 2. oldu
Suudi rakibi diskalifiye edilince altın madalyayı İranlı karateci kazandı
Yangın bölgesine 79 milyon liralık yardım
Bahreyn ile Mısır'dan ''bölgesel barış'' görüşmesi
Bisikletli 3 Kadın Avusturya'dan Türkiye'ye Pedalladı
Annesine mesaj atıp intihar eden Eda Nur'da cinsel saldırı şüphesi

Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anlar

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; yurdun güney ve batısındaki orman yangınlarını tespit ve ilgili makamlara bildirmekle görevli İHA, Kaş açıklarında hareketlilik tespit etti. Buna göre, Yunanistan sahil güvenliğine ait ait LS-134 botu, Kaş'ın güneyindeki Türkiye'ye ait Başak Adası'na yaklaştı. Sahil güvenlik botu, içinde bulunan düzensiz göçmenleri üzerinde yaşamın olmadığı adanın kıyısına bıraktı. Göçmenleri ölüme terk eden Yunan unsurları daha sonra bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar İHA ile anbean görüntülenirken bölgeye hemen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait unsurlar yönlendirildi. Adada ölüme terk edilen göçmenler sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.

2021-08-08 19:41:44
Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: Ölü sayısı 15'e yükseldi

Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: Ölü sayısı 15'e yükseldi

Balıkesir-Edremit kara yolu üzeri Organize Sanayi Bölgesi çevre yolu kavşağında Kerem Başol yönetimindeki 41 EF 283 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. 14 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı kazada, hastanede tedavi gören yaralılardan biri daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 15 yükselirken, tedavileri devam eden 17 yaralıdan 3'ü taburcu oldu. 14 yaralının ise tedavisi devam ediyor. Balıkesir'de sabaha karşı meydana gelen kazada hayatını kaybeden 15 yolcunun cenazeleri, hastanelerde yapılan teşhis sonrası yakınlarına teslim ediliyor. Kazada yaşamını yitirenlerin yakınları teşhis için Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne çağrıldı. Hastanedeki 7 cenazenin teşhis işlemleri tamamlanırken, bir cenaze ise ailesine teslim edildi. Hastane morgu önünde bekleyen, hayatını kaybeden yolcuların yakınları fenalık geçirdi, gözyaşlarına hakim olamadı.
Barcelona'dan ayrılan Messi'nin üzüntü gözyaşları

Barcelona'dan ayrılan Messi'nin üzüntü gözyaşları

Barcelona'dan ayrılan Messi, Camp Nou'da düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı.
Avcılar'da doğalgaz patlaması: 4 yaralı

Avcılar'da doğalgaz patlaması: 4 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Mahir Sokak'ta bulunan ayakkabı imalathanesinde meydana geldi. 3 katlı binanın alt katında bulunan ve ayakkabı imalathanesi olarak kullanılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 4 kişi yaralanırken, binanın ön cephe duvarı yıkıldı. Çevre binalarda ve bina önündeki araçlar da zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye,sağlı ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Patlama noktası havadan da görüntülendi.
Milas'ta havadan yoğun müdahale

Milas'ta havadan yoğun müdahale

Milas'taki orman yangınına havadan yoğun müdahale yapılıyor
Görüş Bildir Bizimle Paylaş