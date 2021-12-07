Yunanistan'da sokaklar karıştı: Alexis'in öldürülmesini protesto edenler polisle çatıştı
Yunanistan'da 15 yaşındayken polis tarafından öldürülen Alexis'in Atina'daki anma eylemlerinde polisle protestocular arasında çatışma çıktı.
Yunanistan'da 15 yaşındaki öğrenci Alexandros Grigoropoulos'un (Alexis) polis tarafından öldürülmesinin 13. yılında, eylemler gerçekleşti.
Alexandros Grigoropoulos 6 Aralık 2008'de arkadaşı Nikos Romanos ile Atina'nın Exarcheia bölgesinde otururken yanlarına gelen polislerden birinin ateş etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Alexis'in öldürülmesinin ardından başkent Atina başta olmak üzere Yunanistan'ın birçok kentinde 2 hafta süren gösteriler yaşanmıştı.
Grigoropoulos'u öldüren polis Epaminondas Korkoneas cinayetten hüküm giymiş ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Korkoneas, daha sonra çıkan bir kanuna dayanarak 2019'da serbest bırakılmıştı.