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Yunanistan'da sokaklar karıştı: Alexis'in öldürülmesini protesto edenler polisle çatıştı

Yunanistan'da 15 yaşındayken polis tarafından öldürülen Alexis'in Atina'daki anma eylemlerinde polisle protestocular arasında çatışma çıktı.

2021-12-07 13:50:46

Yunanistan'da 15 yaşındaki öğrenci Alexandros Grigoropoulos'un (Alexis) polis tarafından öldürülmesinin 13. yılında, eylemler gerçekleşti.

Alexandros Grigoropoulos 6 Aralık 2008'de arkadaşı Nikos Romanos ile Atina'nın Exarcheia bölgesinde otururken yanlarına gelen polislerden birinin ateş etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Alexis'in öldürülmesinin ardından başkent Atina başta olmak üzere Yunanistan'ın birçok kentinde 2 hafta süren gösteriler yaşanmıştı.

Grigoropoulos'u öldüren polis Epaminondas Korkoneas cinayetten hüküm giymiş ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Korkoneas, daha sonra çıkan bir kanuna dayanarak 2019'da serbest bırakılmıştı.

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