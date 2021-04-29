Yunan medyasının SİHA endişesi! 'Türkiye’nin silahları kafamızı karıştırıyor'
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı´nın kabiliyet gücü, Yunan medyasında endişeye yol açtı.
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı´nın kabiliyet gücü, Yunan medyasında endişeye yol açtı.
Bu hafta bir ailenin daha katılmasıyla sayıları 30'a yükselen aileler, HDP binası önünde eylem yaptıkları sırada yüksek sesle müzik açarak annelerin sesini bastırmaya çalışan partililere tepki gösterdi.17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan Saliha Mert, HDP ve PKK'nın yıllardır çocukları annelerinden koparıp dağa kaçırdığını söyledi. Çocuklarına kavuşmak için seslerini yükseltmeye devam edeceklerini anlatan Mert, 'HDP, çocuklarımızı bizden çaldı. Onlar bebek hırsızı. Çocuğumun hiçbir şeyden haberi yoktu. Onu benden kopardılar. Anneler korkmasın, seslerini yükseltsinler. Evlat savaşı verelim. Anneler çocukları için haykırsın. Çocuklarımızı onlardan alalım.' dedi.
Muş'tan 30 Aralık 2020'de Diyarbakır'a gelerek, HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Yetkin ailesinin oğlu Recep güvenlik İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışması sonucu dün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına gelen baba Bayram Yetkin, 6 yıllık hasretin ardından oğlu Recep'e sarıldı, gözyaşı döktü.Yetkin ailesinin oğulları Recep'e kavuşmasıyla, uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 25'e yükseldi.
Dünya şampiyonluğuna büyük bir çalışma sonucunda ulaştığını aktaran Büşra, şöyle konuştu:'Bu şampiyona için çok çalışmıştık. Üç Avrupa ve beş Türkiye şampiyonluğum var. Bu müsabakalar için çok uzun yıllardır çalışıyorum. Pandemide de antrenmanlarımı bırakmadım. Bir aylık kamp sürecimiz oldu. Federasyonumuzun Kastamonu'daki tesislerinde çalıştık. Dünya şampiyonası 15 gün sürdü. Çeyrek finalde Hint, yarı finalde Polonyalı, finalde de Rus rakibimi yenerek dünya şampiyonu oldum. İstiklal Marşı'mızı okuttum, çok gururlandım. Çok mutlu oldum, bu başarım şehitlerimize de armağan olsun.'
İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 5 kilo patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili yeni operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kişi daha gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı 3 oldu. PKK üyeleri tarafından bir aracın altına atılan patlayıcılar, bugün emniyette sergilendi. Patlayıcılardan 4’ünün uzaktan kumandalı, 2’sinin ise zaman ayarlı olması dikkatleri çekti. Öte yandan teröristlerin yakalandığı ana dair görüntüler ortaya çıktı.
Mehmet Laçin, 19 aydır kızının getirilmesi için nöbet tuttuğunu, HDP yönetimine sesini duyuramadığını belirterek şöyle konuştu:'Bunlar kendilerini kandırarak, evlat nöbeti tutanların küçük bir kar topu olduğunu ve eriyip gideceğini sanıyorlar. Bilmiyorlar ki bu kar topu büyüyecek ve onların başına düşecek. Biz evlatlarımızı alana kadar HDP'nin kapısından kalkmayız. Kararlıyız, azimliyiz. 570 gündür ben bu nöbeti tutuyorum, 570 sene de geçse bu can bende olduğu sürece evladımı kurtarmak için mücadeleme devam edeceğim.'